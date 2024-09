Centru Beograda vzeli tudi avtobusno postajo: 'To je vse, le avtobusna postaja ne'

A projekt je marsikaterega meščana, vsaj po odzivih na družbenih omrežjih sodeč, prej razjezil kot razveselil. Eden od uporabnikov družbenega omrežja X je zapisal: "Želim srečno novo avtobusno postajo vsem, ki praznujete, torej vsem, ki boste morali presedati, da pridete z avtobusom do centra Beograda. Zabavno se bo voziti preko mostu z neobstoječimi linijami, da bi prišli do postaje, in obratno."

Nova postaja je obogatena z 12 peroni za prihode in 53 peroni za odhode avtobusov. Tako je ob odprtju povedal župan mesta Aleksandar Šapić in pojasnil, da je naložba vredna 17 milijonov evrov, napovedal je gradnjo velikega objekta in tudi gradnjo železniškega dela, projekt pa naj bi bil končan konec leta 2027.

Po poročanju srbskih medijev je župan Beograda izpostavil, da bo postaja predstavljala prometna vrata ne samo za Beograd ampak za celotno Srbijo. Čeprav so postajo že odprli, pa ta še ni dokončana in tam zaenkrat deluje le začasna upravna stavba. Župan pa je šele objavil razpis za gradnjo objektov, ki so v načrtih. Nova postaja je bila dolgo načrtovana in so jo napovedali že leta 2017 in takrat naj bi bila končana v dveh letih, a je prišlo do zamude zaradi pomanjkanja sredstev.

Na spletu so pristale tudi fotografije nove avtobusne postaje, ki naj bi bila videti vse prej kot to. Uporabnik omrežja X je ob fotografiji, na kateri postaja bolj spominja na gradbišče, zapisal: "To je nova avtobusna postaja. Vas res še vedno ni sram?" Pod objavami jeznih uporabnikov postaje pa so se zvrstili tudi številni komentarji prav tako razburjenih državljanov, ki so opisovali dogodke, ko se zmedeni turisti na postaji ne znajdejo, ena od uporabnic je zapisala: "To je vse, le avtobusna postaja ne".