Pred nastopom judoistke s Kosova RTS prekinila prenos OI

Razlog za prekinitev prenosa olimpijskih iger v Tokiu na srbski državni televiziji RTS je, da je bila ena od finalistk in tudi favoritinja za zlato Albanka s Kosova Nora Gjakova . S prekinitvijo prenosa so tako poskrbeli, da si Srbi niso mogli ogledati, kako Kosovo nastopa na olimpijskih igrah in je celo uspešnejše od Srbije, poroča hrvaški portal Index.hr.

Judoistka Gjakova je namreč dobila finalni boj in tako je Kosovo na začetku olimpijskih iger osvojilo že drugo zlato medaljo. Prvo je dobila še ena judoistka Distria Krasniqi. Srbija pa si je trenutno priborila eno srebro in en bron.

Urednica RTS Olivera Kovačević je pojasnila, da je bil prenos juda nenadoma ustavljen zaradi pomanjkanja novinarjev, ki jih imajo v Tokiu. "Večini novinarjev naše hiše, ki je trenutno v Tokiu, je bila odrejena dvotedenska karantena. Oddaja je bila tako prekinjena, ker nimamo dovolj ljudi, da bi lahko spremljali vse dogodke," je pojasnila.

Znano je sicer, da Srbija ne priznava dejstva, da je Kosovo neodvisna in mednarodno priznana država, ter da še naprej trdi, da je Kosovo del Srbije. Srbi so ogorčeni, ker so bile po vojni na Kosovu leta 1999 in Natovi intervenciji njihove vojaške in policijske sile pregnane od tam, Kosovo pa je postalo samostojna država. Mnogi Srbi so zato bodisi zapustili Kosovo bodisi so bili od tam pregnani.