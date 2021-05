Cepilna strategija v EU: cepljena desetina odraslih

V Evropski uniji je bila z dvema odmerkoma doslej cepljena desetina odraslih. Najbolje trenutno kaže sosednji Madžarski in Malti. Na Poljskem nameravajo vse odrasle prebivalce cepiti do konca avgusta. Trenutno nimamo na voljo dovolj odmerkov, da bi cepili vse, ki si to želijo, ocenjujejo poljske oblasti. Na Bavarskem je tradicionalno prvomajsko praznovanje zamenjala cepilna zabava, ki je trajala vso noč.

