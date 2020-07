Cepivo britanskih raziskovalcev v prvi fazi testiranja izzvalo imunski odziv

Britanski raziskovalci so začeli s prvo fazo testiranj v aprilu, vključenih pa je bilo okoli 1000 ljudi – pol jih je dobilo odmerek cepiva. Te zgodnje faze testiranja so sicer namenjene oceni varnosti, ampak v tem primeru je strokovnjake zanimalo tudi, kakšen bo odziv imunskega sistema.

V medicinski strokovni publikaciji Lancet so v ponedeljek objavili izsledke raziskave. Znanstveniki so ugotovili, da je to eksperimentalno cepivo izzvalo dvojni imunski odziv pri ljudeh, starih med 18 in 55 let – to pomeni, da je začelo tvoriti protitelesa, povečalo pa se je tudi število limfocitov T-celic ubijalk.

“Dober imunski odziv smo zabeležili skoraj pri vseh,”je dejal dr. Adrian Hill, direktor inštituta Jenner na oxfordski univerzi. Cepivo je pri nekaterih povzročilo blage stranske učinke, kot so vročina, mrazenje in bolečine v mišicah, in sicer bolj pogosto kot pri tistih v kontrolni skupini, ki so bili cepljeni proti meningitisu.

Hill je povedal, da večje klinične raziskave, v katere je vključeno 10.000 ljudi v Veliki Britaniji, pa tudi v Južni Afriki in Braziliji, še potekajo. Še ena raziskava se bo kmalu začela v ZDA, v njej pa bo sodelovalo okoli 30.000 ljudi.