Cepivo za otroško paralizo prihaja v Gazo, a za enoletnega Abdula je prepozno

Prihodnost več tisočih otrok v Gazi ni ravno svetla. Poleg tega, da lahko vsak trenutek umrejo zaradi raketnih napadov, jim grozi še ena nevarnost, taka, ki ji skoraj ne morejo ubežati. Bolezen. In to bolezen, ki jo je zlahka mogoče preprečiti s cepivom, a teh v Gazi na žalost ni. In četudi pridejo do cepiva, je za nekatere žal že prepozno.

Enoletni Abdul Rahman je še premajhen, da bi razumel, kaj se mu dogaja. Še premajhen, da bi vedel, da njegovo telo prevzema neozdravljiva bolezen – otroška paraliza. "Ne more stati, sedeti ali se premikati kot prej. Zelo je slaboten," je za CNN povedala njegova mati iz begunskega taborišča Al-Mawasi. "Naslednji mesec bo dopolnil eno leto, zdaj bi moral že hoditi, vendar se je nenadoma nehal premikati."

Abdul Rahman FOTO: AP icon-expand

Abdul je prva oseba v Gazi v zadnjih 25 letih, pri kateri so diagnosticirali otroško paralizo, nekoč eno najbolj strašljivih bolezni na svetu, ki pa jo je danes mogoče povsem zlahka preprečiti s cepivom. Za otroško paralizo najpogosteje zbolijo otroci, mlajši od pet let, in lahko povzroči nepopravljivo paralizo ali celo smrt. Je zelo nalezljiva in zanjo ni zdravila, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije jo je mogoče preprečiti le s cepivom. In četudi je cepiva na svetu povsem dovolj, ga Abdul ni dobil. Ker živi sredi vojne vihre, ni prejel standardnega cepljenja, ki bi ga zaščitilo. Pred vojno je v Gazi vladala skoraj popolna pokritost s cepivi, vendar se je od začetka vojne zelo zmanjšala, poroča CNN. Prav ta ponovni vzpon virusa, ki je v večini razvitega sveta že izkoreninjen, kaže na vse večje težave, s katerimi se soočata dva milijona prebivalcev Gaze. Veliko ljudi je ostalo brez hrane, medicinskih pripomočkov in čiste vode, do 90 odstotkov prebivalstva pa je razseljenega.

Abdul Rahman z družino v begunskem taborišču FOTO: AP icon-expand

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je sicer odločila ukrepati in sporočila, da bo za zajezitev izbruha otroške paralize skupaj z agencijo ZN za otroke UNICEF sprožila množično cepljenje, s katerimi bodo v oblegani enklavi cepili 640.000 otrok, mlajših od deset let. Da bi preprečili širjenje otroške paralize, mora biti cepljenih vsaj 95 odstotkov ciljnega prebivalstva. A če cepljenje ne bo doseglo tega praga, bo z otroško paralizo prav kmalu okuženih na tisoče otrok v Gazi. Vendar pa je operacija takšnega velikega obsega v času intenzivne trajajoče izraelske vojaške ofenzive, v kateri je že bilo ubitih več kot 40.000 ljudi, infrastruktura pa je drastično ohromljena, izredno težka. "Najlažji del je cepljenje. Težavno je vse drugo," je dejal Sam Rose, direktor za načrtovanje pri UNRWA. "Prej smo imeli 22 zdravstvenih centrov po vsej Gazi, od katerih jih trenutno deluje le pet. Bombardiranje na vseh območjih Gaze pomeni, da se prostor, na katerem sploh lahko delujemo, vse bolj krči." Operacija cepljenja naj bi se začela danes, a le če bodo razmere to dopuščale.