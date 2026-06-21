S cepljenjem proti HPV smrt zaradi raka zreducirali na nulo

Glede na analizo, objavljeno v reviji Lancet, so v Angliji doslej zaradi cepiva, ki ščiti pred rakom materničnega vratu, rešili približno 200 življenj. Prva tovrstna študija je pokazala, da se je število smrtnih žrtev močno zmanjšalo, odkar so leta 2008 šoloobveznim deklicam ponudili cepljenje proti humanemu papiloma virusu (HPV), poroča BBC. "Neverjetno je, da lahko en sam odmerek cepiva skoraj izkorenini določeno vrsto raka," je dejal profesor Peter Sasieni, vodilni raziskovalec na Univerzi Queen Mary v Londonu. Študija ugotavlja, da imajo otroci, cepljeni pri 12 ali 13 letih, skoraj ničelno tveganje, da bi umrli zaradi bolezni pred 30. letom starosti. Pred kampanjo cepljenja proti HPV so v tej starostni skupini vsako leto zabeležili približno 20 smrti.

Študija je pokazala, da se je število smrtnih žrtev močno zmanjšalo, odkar so leta 2008 šoloobveznim deklicam ponudili cepljenje FOTO: Shutterstock

Na splošno je rak materničnega vratu še vedno 14. najpogostejši rak pri ženskah v Združenem kraljestvu, saj ga vsako leto diagnosticirajo pri 3300 osebah. Domnevajo, da je HPV, virus, ki se širi s tesnim stikom koža na kožo, vzrok za 99 odstotkov teh primerov. Večina okužb s HPV izzveni brez težav, nekatere pa povzročijo nenormalne spremembe celic in lahko leta kasneje privedejo do raka. Avtorji poročila pričakujejo, da se bo število umrlih zaradi bolezni še naprej zmanjševalo, saj se vse več ljudi cepi proti HPV in te generacije se trenutno starajo. Organizacija Cancer Research UK, ki je financirala raziskavo, je ugotovitve opisala kot "neverjeten mejnik", vendar je opozorila, da so stopnje cepljenja v Angliji pod priporočenimi ravnmi.

'Vrh ledene gore'

Profesor Sasieni zmanjšanje števila smrtnih žrtev od uvedbe cepiva opisuje kot "vrh ledene gore". "Ko se cepljene generacije starajo, bomo videli veliko več življenj, rešenih pred rakom materničnega vratu," dodaja. Britanska vlada se je zavezala, da bo do leta 2040 odpravila raka materničnega vratu kot javnozdravstveni problem. Vendar pa najnovejši podatki kažejo, da so stopnje cepljenja po vsej državi padle pod priporočene ravni.

Kljub uvedbi cepiva proti HPV se ženskam, starim od 25 do 64 let, še vedno svetuje, da se udeležijo presejalnega pregleda materničnega vratu . FOTO: Shutterstock

Podatki britanske Agencije za zdravstveno varnost kažejo, da je bilo med letoma 2024 in 2025 do 15. leta starosti cepljenih 76 odstotkov deklet v Angliji, kar je precej manj od 90 odstotkov, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja kot potrebne za izkoreninjenje raka materničnega vratu. Kljub uvedbi cepiva proti HPV se ženskam, starim od 25 do 64 let, še vedno svetuje, da se udeležijo presejalnega pregleda materničnega vratu (prej znanega kot test brisa materničnega vratu). Tudi fantje od leta 2019 prejemajo cepivo proti HPV, ki jih ščiti pred rakom anusa, penisa, grla in ust ter zmanjšuje tveganje za prenos virusa na deklice.

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