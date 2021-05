Cepljenje otrok od 12. leta v vse več državah

Nemčija začenja cepiti otroke 7. junija, Italija in Avstrija sta tik pred določitvijo datuma, Francozi prav tako že omenjajo spremembo cepilne strategije, ki bo vključevala otroke. To je le nekaj držav EU, ki so napovedale, da bodo sledile priporočilom EME in omogočile cepivo dvojca Pfizer in Biontech otrokom, starim od 12 do 15 let. Na sosednjem Hrvaškem medtem za zdaj o tem ne razmišljajo, saj želijo najprej pocepiti odraslo prebivalstvo. Po drugi strani pa Švicarji že napovedujejo, da bi starostno mejo znižali na 10 let.

icon-expand