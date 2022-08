'Čeprav je bil hudo bolan, se ni mogel niti za trenutek uleči'

"Čeprav je bil hudo bolan z visoko vročino, se ni mogel niti za trenutek uleči, pomislil je na ljudi, za katere je moral v času protiepidemične vojne skrbeti do konca," je dejala.

Med izbruhom covida-19 v Severni Koreji naj bi bil okužen tudi predsednik države Kim Jong-un , je dejala njegova sestra Kim Yo-jong in sicer naj bi bil eden izmed mnogih Korejcev, ki so dobili "vročino."

Severna Koreja je svoj prvi izbruh covida priznala meseca maja in od takrat poročajo o okužbah z vročino in smrtih. Toda podatki, zlasti glede nizkega števila smrti niso povsem zanesljivi. Od 29. julija namreč niso razglasili nobenega novega primera, od konca aprila naj bi imeli 4,8 milijona okužb, a le 74 smrti, kar pomeni, da bi stopnja smrtnosti znašala 0,002%. Zdaj so razglasili bleščečo zmago v svoji bitki s pandemijo.

Kim Jong-un je na srečanju zdravstvenih delavcev in znanstvenikov v Pjongjangu pozval k omilitvi preventivnih ukrepov in uradno število smrtnih žrtev 74 opisal kot "čudež brez primere v zgodovini svetovne zdravstvene skupnosti," poročajo tuji mediji. "Zmaga našega ljudstva je zgodovinski dogodek, ki je svetu znova pokazal veličino naše države, neuklonljivo vztrajnost našega ljudstva in čudovite nacionalne običaje, na katere smo ponosni," je še dodal Kim.