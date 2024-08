Čeprav so morali zapustiti domove, podpirajo ukrajinski vdor v Rusijo

Ko so enote ukrajinske vojske prestopile ukrajinsko-rusko državno mejo in vdrle na ozemlje Ruske federacije, tamkajšnja vojska ni izgubljala časa, preden je udarila nazaj. Bombardirala je vasi nekaj kilometrov stran od meje.

"Ura je bila 9. zjutraj, ko je prva drsna bomba zadela našo vas," se spominja Oksana. Eksplozija je bila tako srdita, veliko večja od običajnega granatiranja, da so takoj vedeli, da morajo zbežati. "Sosed je najprej odpeljal svoje otroke, potem pa se je vrnil in pobral mene, mojo sestro in družino," je za Guardian pojasnila mati dveh otrok.

Tako kot na stotine drugih ljudi z obmejnih območij, ki so jih evakuirali zaradi spopadov, se je Oksana z družino odpravila na jug, v 40 minut vožnje oddaljeno regijo Sumi. Zaradi prenatrpanega begunskega centra v mestu so morali najeti stanovanje, kjer zdaj razmišljajo, kakšen bo njihov naslednji korak.

Tudi drugi notranje razseljeni prebivalci pripovedujejo podobne zgodbe. Če je v njihovih vaseh pred tem občasno prihajalo do čezmejnega obstreljevanja, je bilo tokrat drugače. "To, kar se je zgodilo prejšnji teden, je bilo stokrat hujše," je dejal 69-letni Mikola, ki so ga v nedeljo z ženo evakuirali iz obmejnega mesta Junakivka.

Ukrajinske lokalne oblasti skoraj niso dobile nobenih opozoril o napadu, čeprav so nekateri prebivalci sumili, da se nekaj pripravlja. Ko se je napad začel, so odredili obvezno evakuacijo 6000 ljudi iz vasi, ki so od meje oddaljene med 5 in 10 kilometrov, pri čemer pa ni jasno, kdaj bi se ti ljudje lahko vrnili.