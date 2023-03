Černobilska katastrofa: raziskovalci vse bližje razkritju skrivnosti preživetja

Nevladna organizacija Clean Futures Fund, ustanovljena za pomoč skupnostim in živalim na območju černobilske nesreče, se je pred leti odločila preučiti območje, na katerem se trenutno nahaja na stotine potepuških psov. Gre za potomce tistih, ki so preživeli jedrsko nesrečo in se uspeli tudi razmnoževati, kar je za znanstvenike najbolj zanimivo. Letno tako vse pse, ki živijo na območju visoke radioaktivnosti, skupina raziskovalcev pregleda, sterilizira in cepi.

Zdaj želijo s pomočjo raziskav, ki potekajo vse od leta 2017, preučiti gene pasjih potomcev, da bi ugotovili, ali ponujajo vpogled v to, kako so njihovi predniki uspeli preživeti najhujšo nesrečo v zgodovini jedrske energije. Verjamejo, da bodo s študijo pridobili znanje o tem, kako lahko v prihodnosti živali in ljudje živijo na območjih, ki so bila prizadeta v večjih okoljskih katastrofah.