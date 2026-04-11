Cesarski pingvin razglašen za ogroženo vrsto

Cesarski pingvini se za življenje, lov in razmnoževanje zanašajo na morski led. Ta je od leta 2016 na rekordno nizki ravni. Zgodnje taljenje in posledična izguba ledu povzročata hiter upad števila teh živali.

Satelitski posnetki kažejo, da je samo med letoma 2009 in 2018 izginilo približno 20.000 odraslih pingvinov, kar je približno 10 odstotkov populacije. Podnebne spremembe, za katere je odgovoren človek, bodo populacijo prepolovile do leta 2080, ocenjujejo v Mednarodni zvezi za varstvo narave (IUCN).

Cesarski pingvin, ki je največji in najtežji primer svoje vrste in se ponaša z zlato-oranžno progo na vratu in prsih, je tako pristal višje na rdečem seznamu ogroženih vrst IUCN. Ta predstavlja najobsežnejši vir informacij o stanju rastlin, živali in gliv na svetu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

IUCN sicer v okviru seznama vodi več klasifikacij vrst: neopredeljena vrsta, podatkovno pomanjkljiva vrsta, najmanj ogrožena vrsta (zunaj neposredne nevarnosti), potencialno ogrožena vrsta, ranljiva vrsta (visoko tveganje v naravi), prizadeta/ogrožena vrsta (zelo visoko tveganje), skrajno ogrožena vrsta (izjemno visoko tveganje), v divjini izumrla vrsta in izumrla vrsta.