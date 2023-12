Češka dan po najhujšem strelskem napadu v zgodovini države še vedno v šoku

Dan po najhujšem strelskem napadu v zgodovini samostojne Češke je Praga odeta v črnino, domačini so prestrašeni, žalostni in pretreseni, a hkrati brez besed in jezni, saj ne morejo dojeti, da se je kaj takega zgodilo v Pragi, kjer so se vedno počutili varne. Češko mesto velja tudi za eno najbolj varnih mest v Evropi.

Danes so se pred univerzo zbirali študentje, mladi, profesorji, turisti in vsi, ki so se želeli pokloniti žrtvam. Prinesli so sveče in rože.