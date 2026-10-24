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Češka korak bližje ukinitvi prispevka za javno televizijo in radio

Praga, 24. 10. 2026 12.50 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Andrej Babiš

Češki poslanci so podprli nadaljnjo obravnavo predloga zakona o ukinitvi prispevka za javno televizijo in radio, ki bi ju namesto tega financirali neposredno iz državnega proračuna. Predlog vlada premierja Andreja Babiša utemeljuje s potrebo po spremembi financiranja, nasprotniki pa opozarjajo na tveganje političnega vpliva na javne medije.

Vladna koalicija je predlog po prvi obravnavi v parlamentu davi poslala v nadaljnjo obravnavo pristojnim odborom. O ukinitvi prispevkov in finančnih rezih je vlada odločala že junija, za uveljavitev sprememb pa potrebuje še parlamentarno podporo. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bi lahko javna televizija in radio prihodnje leto izgubila okoli 15 odstotkov sredstev.

Andrej Babiš
Andrej Babiš
FOTO: AP

Kritiki opozarjajo, da bi neposredno financiranje iz državnega proračuna lahko povečalo odvisnost televizije in radia od vlade ter ogrozilo njuno uredniško neodvisnost. Vlada nasprotno zagotavlja, da sprememba financiranja ne bo vplivala na poročanje ali programske vsebine. "Izpolnjujemo svoje obljube," je po glasovanju na družbenih omrežjih zapisal Babiš, navaja AFP.

Opozicijski politiki so vladi očitali tudi način sprejemanja predloga. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so nočno parlamentarno zasedanje označili za kršitev demokratičnih načel in dosedanjih pravil. Vodja opozicijske Piratske stranke Zdenek Hrib je vladno strategijo primerjal s politiko nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana, opozicija pa napoveduje izpodbijanje zakona pred ustavnim sodiščem.

Proti reformi so se izrekli tudi Evropska radiodifuzna zveza, Evropska zveza novinarjev, Novinarji brez meja in Mednarodni inštitut za tisk. Pred parlamentom se je pred glasovanjem zbralo več sto protestnikov. Civilne pobude, opozicijske stranke in predstavniki medijev napovedujejo nadaljnje proteste.

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Pobuda Milijon trenutkov za demokracijo za nedeljo napoveduje večjo demonstracijo v Pragi, zaposleni na Češki televiziji in Češkem radiu pa so za torek, 3. novembra, napovedali celodnevno stavko. Po poročanju dpa ne izključujejo dodatnih protestov.

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M_teoretik
24. 10. 2026 13.50
Korak bližje kot Slovenija!?
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0 0
LEVI HUMUS
24. 10. 2026 13.44
Pri nas pa čim preje narediti prostovolno plačilo
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0 0
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