Češka na nogah: iz cerkve ukradli lobanjo svetnice

Neznani storilec je v torek popoldan v baziliki sv. Lovrenca in sv. Zdislave v mestecu Jablone v Podještedi na severu Češke razbil stekleno vitrino in ukradel lobanjo sv. Zdislave iz Lemberka, ki je bila plemiškega rodu in naj bi živela v 13. stoletju. Za svetnico jo je leta 1995 razglasil papež Janez Pavel II., bila je znana po usmiljenju, nesebičnosti in dobrodelnih dejanjih.

Praški nadškof Stanislav Pribyl je izrazil obžalovanje zaradi kraje. "Lobanja je bila predmet čaščenja za številne romarje, ki so potovali v Jablone, kjer je pred več kot 750 leti živela in delovala Zdislava. Ne morem verjeti, da je nekdo sredi belega dneva iz cerkve ukradel relikvijo, katere vrednost je predvsem zgodovinska," je povedal.

Policija je objavila videoposnetek z varnostne kamere, ki prikazuje domnevnega storilca, in prosila javnost za pomoč pri iskanju. Predstavnica policije je povedala še, da dejanska vrednost ukradene lobanje ni znana, "njena zgodovinska vrednost pa je seveda neizmerna".