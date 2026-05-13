Tujina

Češka na nogah: iz cerkve ukradli lobanjo svetnice

Liberec, 13. 05. 2026 17.25 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA D.L.
Kraja lobanje na Češkem

Češka policija išče neznanca, ki je iz cerkve v mestecu Jablone v Podještedi na severu države ukradel lobanjo sv. Zdislave, svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost.

FOTO: AP

Neznani storilec je v torek popoldan v baziliki sv. Lovrenca in sv. Zdislave v mestecu Jablone v Podještedi na severu Češke razbil stekleno vitrino in ukradel lobanjo sv. Zdislave iz Lemberka, ki je bila plemiškega rodu in naj bi živela v 13. stoletju. Za svetnico jo je leta 1995 razglasil papež Janez Pavel II., bila je znana po usmiljenju, nesebičnosti in dobrodelnih dejanjih.

Praški nadškof Stanislav Pribyl je izrazil obžalovanje zaradi kraje. "Lobanja je bila predmet čaščenja za številne romarje, ki so potovali v Jablone, kjer je pred več kot 750 leti živela in delovala Zdislava. Ne morem verjeti, da je nekdo sredi belega dneva iz cerkve ukradel relikvijo, katere vrednost je predvsem zgodovinska," je povedal.

Policija je objavila videoposnetek z varnostne kamere, ki prikazuje domnevnega storilca, in prosila javnost za pomoč pri iskanju. Predstavnica policije je povedala še, da dejanska vrednost ukradene lobanje ni znana, "njena zgodovinska vrednost pa je seveda neizmerna".

Češka rop cerkev sveta Zdislava relikvija

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sly1
13. 05. 2026 18.35
Mogoče jim je pa zmanjkal kosti za župo
Odgovori
0 0
GUNDABAD
13. 05. 2026 18.10
Sej oni tudi kradejo, gotovina, brez racuna. Sem hotel enkrat placat mašo na TRR, pa ni slo, samo gotovina
Odgovori
+2
3 1
Fran Miličnik
13. 05. 2026 17.57
Ampak zakaj sploh lobanja v cerkvi ??
Odgovori
+1
2 1
St. Gallen
13. 05. 2026 18.40
Ves koliko jih je v Evori
Odgovori
0 0
