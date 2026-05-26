Češka policija zaradi suma drog pridržala in nato izpustila ruskega škofa

Škofa, znanega tudi kot Grigorij Alfejev, so policisti ustavili v nedeljo v med ruskimi turisti priljubljenem zdraviliškem mestu na zahodu Češke. V prtljažniku njegovega avtomobila so našli posode z belo praškasto snovjo, kar je sprožilo preiskavo po anonimni prijavi o domnevnem prevozu narkotičnih in psihotropnih snovi, navaja The Guardian.

Po škofovih navedbah naj bi analize potrdile, da gre za prepovedano substanco, vendar sam trdi, da je bil žrtev podtikanja in da ne ve, kako so snovi končale v njegovem vozilu. Rusko zunanje ministrstvo je medtem aretacijo označilo kot "namerno orkestrirano provokacijo" in zaradi primera poklicalo češkega diplomata v Moskvi na pogovor.

Hilarion vodi rusko pravoslavno skupnost v Karlovih Varih, ki je del širše ruske diaspore v regiji. V preteklosti je bil ena vodilnih osebnosti Ruske pravoslavne cerkve, odgovoren za zunanje cerkvene odnose. Nekoč je veljal za zaupnika patriarha Kirila, tesnega zaveznika Vladimirja Putina.