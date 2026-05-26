Tujina

Češka policija zaradi suma drog pridržala in nato izpustila ruskega škofa

Karlove Vari, 26. 05. 2026 18.04 pred 48 minutami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Grigorij Alfejev

Češki policisti so po kratkem pridržanju brez obtožnice izpustili ruskega pravoslavnega škofa Hilariona, ki je bil v Karlovih Varih osumljen posedovanja prepovedanih drog. Incident je sprožil oster odziv Rusije, ki dogodek označuje kot namerno politično provokacijo.

Škofa, znanega tudi kot Grigorij Alfejev, so policisti ustavili v nedeljo v med ruskimi turisti priljubljenem zdraviliškem mestu na zahodu Češke. V prtljažniku njegovega avtomobila so našli posode z belo praškasto snovjo, kar je sprožilo preiskavo po anonimni prijavi o domnevnem prevozu narkotičnih in psihotropnih snovi, navaja The Guardian.

Po škofovih navedbah naj bi analize potrdile, da gre za prepovedano substanco, vendar sam trdi, da je bil žrtev podtikanja in da ne ve, kako so snovi končale v njegovem vozilu. Rusko zunanje ministrstvo je medtem aretacijo označilo kot "namerno orkestrirano provokacijo" in zaradi primera poklicalo češkega diplomata v Moskvi na pogovor.

Hilarion vodi rusko pravoslavno skupnost v Karlovih Varih, ki je del širše ruske diaspore v regiji. V preteklosti je bil ena vodilnih osebnosti Ruske pravoslavne cerkve, odgovoren za zunanje cerkvene odnose. Nekoč je veljal za zaupnika patriarha Kirila, tesnega zaveznika Vladimirja Putina.

Škof Hilarion s papežem Frančiškom
Škof Hilarion s papežem Frančiškom
FOTO: AP

Njegov položaj se je v zadnjih letih poslabšal; po začetku vojne v Ukrajini je bil premeščen v tujino, saj se ni jasno opredelil glede konflikta, pozneje pa je bil deležen obtožb o neprimernem vedenju in kritik zaradi razkošnega življenjskega sloga, ki jih sam zavrača.

Leta 2024 ga je, kot piše The Guardian , cerkveno vodstvo dodatno razrešilo nekaterih funkcij, nato pa je bil premeščen na delo v Karlove Vary, kjer je zdaj prišlo do incidenta s policijo.

