Češka prevzema krmilo EU v senci vojne v Ukrajini in energetske krize

Češka prevzema predsedovanje v času, ko se Evropska unija sooča z naraščajočo inflacijo in visokimi cenami energije, hkrati pa se spoprijema s posledicami vojne v njeni vzhodni sosedi in po novem tudi kandidatki za članstvo v EU Ukrajini.

Češka bo EU predsedovala drugič. Prvič je bila za krmilom Unije leta 2009. Za slogan predsedovanja so si izbrali Evropa kot naloga: premisliti, obnoviti, okrepiti, ki so ga povzeli iz govora nekdanjega češkega predsednika Vaclava Havla v Aachnu leta 1996, ko je spregovoril o skupnih evropskih vrednotah in odgovornosti.