V primeru neobračunavanja DDV na elektriko in plin bo državni proračun ob okoli 78,5 milijona evrov prihodka mesečno. Vlada, ki jo vodi Andrej Babiš , namerava predlagati tudi zakonske spremembe, ki bi dobavo elektrike in plina s prihodnjim letom tudi za stalno izvzele iz sistema obračunavanja DDV.

Češka vlada za začasno odpravo DDV na elektriko in plin

Češki predsednik Miloš Zeman se za podelitev mandata za sestavo nove vlade po nedavnih parlamentarnih volitvah odloča med Babišem in poslancem Petrom Fialo, ki je s konservativnim opozicijskim zavezništvom Skupaj (Spolu) zmagal na volitvah.

Fiala se je po navedbah dpa izrekel proti znižanju davkov na energijo in ocenjuje, da bi bile boljše ciljno usmerjene subvencije za gospodinjstva z nizkimi prihodki. Odločitev vlade prihaja ob naraščanju cen plina in energije, ki so dosegle najvišje ravni v več letih.