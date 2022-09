Češka zaradi ilegalnih migracij znova uvaja nadzor na meji s Slovaško

Po podatkih češke policije so med začetkom junija in začetkom prejšnjega tedna na Češkem prijeli 9500 ilegalnih migrantov, medtem ko so jih v vsem lanskem letu prijeli 1330. Kot je v ponedeljek dejal češki premier Petr Fiala, med migranti prevladujejo Sirci, ki čez Češko potujejo v druge države članice EU. "Ta preventivni ukrep moramo uporabiti, da rešimo razmere na dolgi rok in odvrnemo prebežnike od te migrantske poti," je pojasnil na novinarski konferenci.

Češka in Slovaška sta sicer članici schengenskega območja.