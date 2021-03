Češki milijarder Petr Kellner umrl v helikopterski nesreči na Aljaski

Kot poroča New York Times, je helikopter strmoglavil v bližini ledenika Knik. V nesreči so umrli 56-letni Petr Kellner, dva vodnika, še en češki državljan ter pilot helikopterja. Ena oseba je huje poškodovana, njeno stanje pa je stabilno, poročajo ameriški mediji.

Nacionalni odbor za varnost v prometu bo izvedel preiskavo, da bo ugotovil, kaj je povzročilo nesrečo. Reševalci so dejali, da so bili v soboto ob 22. uri obveščeni, da se helikopter ni vrnil z ekskurzije in da so v bližini ledenika Knik opazili razbitine helikopterja.

Kot je za AP povedalo osebje koče, kjer so bili ponesrečenci nastanjeni, je bil Kellner njihov reden gost, zato jih je novica o tragični nesreči še toliko bolj prizadela. "Novica je pretresla naše osebje in skupnost, v kateri delujem. Gre za najbolj tragično nesrečo v naši 17-letni zgodovini," so dejali za medije.