Češki politik se je Slovencem opravičil za žaljiv tvit, a ga še ni izbrisal

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes prejel opravičilo češkega evropskega poslanca Alexandra Vondre , potem ko je nanj pretekli teden vseh osem slovenskih evropskih poslancev naslovilo pismo, v katerem so od svojega češkega kolega zahtevali opravičilo. Vondra je namreč po nogometni tekmi, na kateri je sodil slovenski sodnik Damir Skomina in se je končala s porazom praške Slavie, Slovence označil za "opurtunistične svinje" .

V nadaljevanju je evropski poslanec skušal razjasniti umanjkanje svoje premišljene presoje. " Kot ste pravilno navedli v vašem pismu, se vsi potegujemo za pokale in čast v športu in ko izgubimo, se vseeno pozdravimo s stiskom roke. Tako pač mora biti, " je dodal. A ga je način vodenja tekme, skupaj z vsemi neprimernimi kretnjami in posmehovanjem, ki jo je po njegovem mnenju vodil slovenski sodnik, zelo zmotil. Kot je navedel, so nogometaši praške Slavie po izgubljeni tekmi igrišče zapustili z mešanico ogorčenja in solz v očeh. Rezultat tekme je označil za "hudo krivico" .

Vondra je v pismu, ki ga je naslovil na vse slovenske evropske poslance, uvodoma zapisal, da se iskreno opravičuje za komentar na Twitterju, ki ga je objavil takoj po koncu nogometne tekme. " Z vso iskrenostjo mi je žal, da nisem mogel ločiti čustev predanega ljubitelja nogometa od racionalnega in odgovornega javnega uslužbenca ter politika, ki drugače skrbi za mirno in prijateljsko sodelovanje med vsemi narodi v Evropski uniji. Upam, da je to očitno tako v moji poklicni kot osebni karieri ," je zapisal Vondra.

Vondra razume, da niti to čustvo ne upravičuje njegovega čustvenega izbruha. "Načelo kolektivne krivde je zame povsem zaničljivo, tako kot so bile nesramne in nevljudne tudi besede, ki sem jih uporabil. Žal mi je za to, kar se je zgodilo, in opravičujem se vsem ljudem, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svoji domovini, na Češkem in drugod po Evropi."

Za konec je Vondra še zapisal, da je Slovenija čudovita država, ki ima naravno sorodnost s Češko in je priljubljena turistična destinacija Čehov. V Evropski uniji si skupaj in vztrajno prizadevamo, da na naši celini ne bo prostora za vojne, šovinizem in sovraštvo, je dodal in poudaril, da ta prepričanja deli v celoti in brezpogojno.