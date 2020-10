Češki politik: Slovenci so lahko 'oportunistične svinje'

Češki politik in diplomat Aleksandr Vondra, ki je med letoma 2010 in 2012 v češki vladi zasedal stolček obrambnega ministra, od leta 2019 pa je član Evropskega parlamenta, je na Twitterju Slovence označil za 'oportunistične svinje'. Za primer je podal vedenje Slovenije do turistov, ki prehajajo mejo s Hrvaško. "Danes se je to znova potrdilo," je zapisal. Omenjena objava se nanaša na poraz češkega nogometnega kluba Slavia Prague, za katerega omenjeni politik krivi Slovenca Damirja Skomino in njegovega pomočnika Jureta Praprotnika, ki sta sodila tekmo. Pisanje politika je sprožilo številne odzive, večina pa je njegove besede obsodila.