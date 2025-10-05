Češki predsednik Babišu še ni zaupal sestave vlade. Fiala priznal poraz

Po prepričljivi zmagi na parlamentarnih volitvah je Babiš začel pogovore o oblikovanju nove češke vlade. Češki predsednik Pavel je na Praškem dvorcu sprejel predstavnike treh strank, ki so dobile največ glasov. Predstavnike preostalih strank, ki so prišle v parlament, pa bo sprejel v ponedeljek. Pavel za zdaj Babišu še ni zaupal oblikovanje vlade.

Na Praškem dvorcu od jutra potekajo sestanki. Češki predsednik Petr Pavel je na razgovore po volitvah v predsedniško rezidenco povabil predstavnike vseh treh najuspešnejših strank oziroma koalicij, poroča češki portal TN. Češki milijarder in nekdanji premier Andrej Babiš je s svojim gibanjem ANO (Da) na sobotnih volitvah osvojil največ glasov volivcev (34,6 odstotka) ter premagal prozahodno vladajočo liberalno-konservativno koalicijo SPOLU (Skupaj) pod vodstvom premierja Petra Fiale, ki je prejela približno 23,3 odstotka glasov, kažejo izidi po približno 99 odstotkih preštetih glasov. Tretja po številu glasov je koalicijska županska stranka (STAN), ki je prejela 11 odstotkov glasov. V parlament so se uvrstile tudi glavna protiimigrantska stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD), ki je prejela 8,3 odstotka glasov, ter nova konservativna stranka Motoristi (7,1 odstotka glasov). Obe stranki sta potencialni partnerici Babiša, ki bo z 80 poslanskimi sedeži za oblikovanje vlade potreboval podporo druge stranke. Koalicija teh treh strank bi skupaj lahko imela 108 poslancev (ANO 80, SPD 15 in Motoristi 13). Predstavnike preostalih dveh strank bo predsednik sprejel v ponedeljek.

Babiš napoveduje osebna pogajanja, Fiala priznal poraz

Kljub temu, da se je Pavel že srečal z zmagovalcem, pa Babišu danes še ni zaupal sestave vlade. "Moj cilj je sestaviti vlado, o tem se bom osebno pogajal. Storili bomo vse, da se vlada oblikuje in izpolni program, od tega se ne bomo umaknili," je zatrdil Babiš, ki se je na sestanek s predsednikom pripeljal s svojim volilnim kombijem. Kot pravi, sam še ni razmišljal o vladni koaliciji z nobeno od strank koalicije SPOLU, s katero bi lahko oblikoval večinsko vlado. "Vodili so sovražno kampanjo proti meni in za to mi je žal. V poslanski skupini se bomo obnašali pragmatično. Bomo videli, kako se bo obnašala opozicija," je dejal Babiš. Glavna tema pogovora med Pavlom in Babišem je bila po poročanju portala TN bodoča oblika vlade, pa tudi vprašanja glede ugleda Češke znotraj EU in zveze NATO.

