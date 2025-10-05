Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Češki predsednik Babišu še ni zaupal sestave vlade. Fiala priznal poraz

Praga, 05. 10. 2025 12.18 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
K.H.
Komentarji
6

Po prepričljivi zmagi na parlamentarnih volitvah je Babiš začel pogovore o oblikovanju nove češke vlade. Češki predsednik Pavel je na Praškem dvorcu sprejel predstavnike treh strank, ki so dobile največ glasov. Predstavnike preostalih strank, ki so prišle v parlament, pa bo sprejel v ponedeljek. Pavel za zdaj Babišu še ni zaupal oblikovanje vlade.

Na Praškem dvorcu od jutra potekajo sestanki. Češki predsednik Petr Pavel je na razgovore po volitvah v predsedniško rezidenco povabil predstavnike vseh treh najuspešnejših strank oziroma koalicij, poroča češki portal TN.

Češki milijarder in nekdanji premier Andrej Babiš je s svojim gibanjem ANO (Da) na sobotnih volitvah osvojil največ glasov volivcev (34,6 odstotka) ter premagal prozahodno vladajočo liberalno-konservativno koalicijo SPOLU (Skupaj) pod vodstvom premierja Petra Fiale, ki je prejela približno 23,3 odstotka glasov, kažejo izidi po približno 99 odstotkih preštetih glasov. Tretja po številu glasov je koalicijska županska stranka (STAN), ki je prejela 11 odstotkov glasov.

V parlament so se uvrstile tudi glavna protiimigrantska stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD), ki je prejela 8,3 odstotka glasov, ter nova konservativna stranka Motoristi (7,1 odstotka glasov). Obe stranki sta potencialni partnerici Babiša, ki bo z 80 poslanskimi sedeži za oblikovanje vlade potreboval podporo druge stranke. Koalicija teh treh strank bi skupaj lahko imela 108 poslancev (ANO 80, SPD 15 in Motoristi 13). Predstavnike preostalih dveh strank bo predsednik sprejel v ponedeljek.

Preberi še Vrnitev 'evropskega Donalda Trumpa'

Babiš napoveduje osebna pogajanja, Fiala priznal poraz

Kljub temu, da se je Pavel že srečal z zmagovalcem, pa Babišu danes še ni zaupal sestave vlade. "Moj cilj je sestaviti vlado, o tem se bom osebno pogajal. Storili bomo vse, da se vlada oblikuje in izpolni program, od tega se ne bomo umaknili," je zatrdil Babiš, ki se je na sestanek s predsednikom pripeljal s svojim volilnim kombijem.

Kot pravi, sam še ni razmišljal o vladni koaliciji z nobeno od strank koalicije SPOLU, s katero bi lahko oblikoval večinsko vlado. "Vodili so sovražno kampanjo proti meni in za to mi je žal. V poslanski skupini se bomo obnašali pragmatično. Bomo videli, kako se bo obnašala opozicija," je dejal Babiš. 

Glavna tema pogovora med Pavlom in Babišem je bila po poročanju portala TN bodoča oblika vlade, pa tudi vprašanja glede ugleda Češke znotraj EU in zveze NATO.

Petr Fiala
Petr Fiala FOTO: AP

Aktualni predsednik vlade Petr Fiala pa je priznal poraz. "S predsednikom sva se pogovarjala o situaciji po volitvah. Mislim, da je logično, da bo zmagovalec volitev zadolžen za sestavo vlade," je dejal. "Rezultati volitev so jasni, zmagala je ANO. Pripravljena je na koalicijo s SPD in Motoristi, razmišljati o drugi možnosti pa je iluzija," je še dejal in dodal, da je pripravljen iti v opozicijo. 

Poudaril je, da je njegova koalicija prestala preizkus časa. "Ne bi ji blokiral poti. V SPOLU se moramo pogovoriti o tem, kako volivcem ponuditi kadrovsko in programsko alternativo, ki bo imela možnost zmage na volitvah," je dejal po srečanju s predsednikom. 

Predsednik bo izplen današnjih konzultacij predstavil na tiskovni konferenci ob 16. uri. 

češka andrej babiš češka vlada volitve petr fiala
Naslednji članek

Soseda iz goreče hiše rešila štiri otroke

Naslednji članek

Snežni plaz zasul tri planince pod Toscem: reševanje poteka v zahtevnih razmerah

SORODNI ČLANKI

Vrnitev 'evropskega Donalda Trumpa'

Na Češkem parlamentarne volitve, možen preobrat in vrnitev Babiša

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
05. 10. 2025 13.23
V Rusiji je nemogoce biti brezposelem. Na vsakega prebivalca pade priblizno 100 hektarjev zemlje.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
05. 10. 2025 13.22
Aaa Slovak, katerega mama je nemka iz Rutenije, današnje Ukrajine...seveda ga je nastavil ultra močni kapital iz Amerike in Izraela v ozadju...kaj pa...miljarder zastonj ni v politiki...No, pa da vidmo, jaz grem stavit, da za mir na svetu teli miljarderji niso dobri. Ker z vojnami se keš stokrat obrne, seveda oni čičkajo v v svojih dvorcih, navaden človek pa nasrka....
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2025 13.16
+1
To nemško protirusko nastrojenost je treba zaustaviti! Malo jih razumem, da so še sedaj jezni na Rus, ki so jim dali v II. sveovni vojni po tintari! Ampak zaradi sankcij imajo že 3,2 milijona brezposelnih!
ODGOVORI
1 0
Martinović
05. 10. 2025 13.15
Čehom je lažie kot Slovencem, once vsaj imajo alternativo, ki so jo volili, pri nas pa nobene razlike, sama nesposobneži in koruptivneži.
ODGOVORI
0 0
Stauffenberg
05. 10. 2025 12.31
+1
Tudi mi bi morali zamenjati, a nikakor ne z Ivanom orožarskim.
ODGOVORI
5 4
Sickk 2
05. 10. 2025 13.05
+2
Edini pravilni odgovor...
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256