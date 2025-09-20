Češki predsednik inkognito na počitnice z motorjem

Češki predsednik Petr Pavel je presenetil z nenavadno odločitvijo za počitnice. Nekaj dni je namreč mimo protokola preživel na počitnicah v Romuniji, kjer se je odločil, da bo državo raziskoval inkognito na motorju v družbi majhne skupine prijateljev.

Češki predsednik se je, ne da bi upošteval uradni protokol, odločil za skrivnostno potovanje, dolgo več kot 3000 kilometrov, skozi gorska območja Romunije. Med potmi, ki jih je prevozil, sta bili tudi poznani Transfgran in Transalpina, potovanje pa je vključevalo celo nepričakovano srečanje s karpatskimi medvedi.

Češki predsednik je sam načrtoval svojo pot in poiskal nastanitev, vsak dan rezerviral drugo prenočišče in potoval inkognito z minimalnim varovanjem. Nekaj dni je bil na cesti skoraj neprepoznaven kot del skupine navadnih motoristov, ki so se podali na pustolovščino.

