Češki predsednik inkognito na počitnice z motorjem

Češki predsednik se je, ne da bi upošteval uradni protokol, odločil za skrivnostno potovanje, dolgo več kot 3000 kilometrov, skozi gorska območja Romunije. Med potmi, ki jih je prevozil, sta bili tudi poznani Transfgran in Transalpina, potovanje pa je vključevalo celo nepričakovano srečanje s karpatskimi medvedi.
Češki predsednik je sam načrtoval svojo pot in poiskal nastanitev, vsak dan rezerviral drugo prenočišče in potoval inkognito z minimalnim varovanjem. Nekaj dni je bil na cesti skoraj neprepoznaven kot del skupine navadnih motoristov, ki so se podali na pustolovščino.
Počitnice so se začele na Slovaškem, od koder je češki voditelj nadaljeval pot preko Madžarske v Romunijo. Skozi celotno pot ga neugodno vreme ni odvrnilo, temveč je z navdušenjem in radovednostjo nadaljeval z raziskovanjem gorskih in podeželskih območij države, poroča romunski medij spotmedia.ro.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.