Svetli način
Tujina

Češki predsednik inkognito na počitnice z motorjem

Praga , 20. 09. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
20

Češki predsednik Petr Pavel je presenetil z nenavadno odločitvijo za počitnice. Nekaj dni je namreč mimo protokola preživel na počitnicah v Romuniji, kjer se je odločil, da bo državo raziskoval inkognito na motorju v družbi majhne skupine prijateljev.

Češki predsednik se je, ne da bi upošteval uradni protokol, odločil za skrivnostno potovanje, dolgo več kot 3000 kilometrov, skozi  gorska območja Romunije. Med potmi, ki jih je prevozil, sta bili tudi poznani Transfgran in Transalpina, potovanje pa je vključevalo celo nepričakovano srečanje s karpatskimi medvedi.

Češki predsednik je sam načrtoval svojo pot in poiskal nastanitev, vsak dan rezerviral drugo prenočišče in potoval inkognito z minimalnim varovanjem. Nekaj dni je bil na cesti skoraj neprepoznaven kot del skupine navadnih motoristov, ki so se podali na pustolovščino.

Počitnice so se začele na Slovaškem, od koder je češki voditelj nadaljeval pot preko Madžarske v Romunijo. Skozi celotno pot ga neugodno vreme ni odvrnilo, temveč je z navdušenjem in radovednostjo nadaljeval z raziskovanjem gorskih in podeželskih območij države, poroča romunski medij spotmedia.ro.

KOMENTARJI (20)

rCharles
20. 09. 2025 12.41
huhuhu kaksen car, res kulsko hehe pravi eu pajac, ves simpaticen, nasmejanko, spriscenko, legendica, med tem ko planira tri nove unprovoked vojne
ODGOVORI
0 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
20. 09. 2025 12.36
Peter Pavel je vojak, ki ceni BELCA, pol EU parlamenta so komunajzerji, ki bi še mamo prodali za 30 shekelov, podobno kot je rus prodal domovino vsem čudnim rasam vzhoda
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
20. 09. 2025 12.33
+2
Tole pa je dec,ne pa naš mehki Golob.
ODGOVORI
3 1
Dragica Cegler
20. 09. 2025 12.32
+0
Inkognito?Se oreserava.o z nekimi besedami,ker mislijo da smo tako butasti,da ne vemo kaj pomenijo.V člankih pa toliko napak,da glava peče.
ODGOVORI
1 1
cekinar
20. 09. 2025 12.31
-1
mora pa gre na skrivaj podobno kot Fico v Moskvo ....
ODGOVORI
1 2
Pacient2
20. 09. 2025 12.27
+1
Kako napredujejo vsi mi pa zadnja cokla na balkanu. Še srbi se nam smejijo
ODGOVORI
2 1
prašek
20. 09. 2025 12.29
+0
Si že kdaj slišal za vejice ???? sam prašam
ODGOVORI
2 2
Zmaga Ukraini
20. 09. 2025 12.24
+5
Uau,... tale Petr je pa zelo fejst dec. In kakšne dobre fotke....
ODGOVORI
5 0
prašek
20. 09. 2025 12.28
+2
Pozdravljena ! Se strinjam !!!
ODGOVORI
2 0
Semek
20. 09. 2025 12.23
+1
in to nas ful zanima. se kej o zlatkotu pa cista zmaga
ODGOVORI
3 2
Pacient2
20. 09. 2025 12.19
+4
Vse države nas prehitevajo čist zadnji smo
ODGOVORI
5 1
energetik10
20. 09. 2025 12.24
+4
ker smo najbolj nesposoben narod, razen izjem. Hočeš nočeš tako je…
ODGOVORI
5 1
Pacient2
20. 09. 2025 12.19
+4
Car
ODGOVORI
4 0
Magic-G-spot
20. 09. 2025 12.18
-1
A to sta vam NPM in Fajonova rekli, da inkognito ? :)
ODGOVORI
1 2
marsikdo
20. 09. 2025 12.18
+3
Transfgran? Če je bil z motorjem, je sigurno prevozil Transfagarasan. Ampak je težka beseda. Naj bo kar Transfgran.
ODGOVORI
3 0
ZIPPO
20. 09. 2025 12.17
+2
Še dobro,da ga ni grof Dracula ujel🤣
ODGOVORI
2 0
yolli
20. 09. 2025 12.16
+4
To je ljudski človek........
ODGOVORI
4 0
koda60
20. 09. 2025 12.14
+2
Lahko bi šel s helikopterjem.
ODGOVORI
4 2
Zmaga Ukraini
20. 09. 2025 12.22
+0
A tako kot tvoj jajco, ki je v gore peljal avstrijskega Kurza? In tudi sicer, v privatnem času, zelo veliko planinaril s helikopterjem?
ODGOVORI
2 2
