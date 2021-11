Češki predsednik le nekaj ur po odpustu spet v bolnišnici

Češkega predsednika Miloša Zemana , ki so ga danes sprva odpustili iz bolnišnice, so nocoj ponovno sprejeli v bolnišnico. Razlog je pozitivni test na okužbo z novim koronavirusom. Iz njegovega kabineta so sporočili, da je predsednik zaradi okužbe prekinil vse svoje delovne obveznosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zemanov tiskovni predstavnik Jiri Ovčaček je dal vedeti, da Zeman v petek ne bo imenoval novega češkega premierja, kot je bilo prvotno načrtovano.

77-letni Zeman, ki je bil že tretjič cepljen proti covidu-19, po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki se sklicuje na češke medije, zaenkrat nima nobenih bolezenskih znakov.

Bolnišnico zapustil po sedmih tednih

Zeman je danes po skoraj sedmih tednih na lastno željo zapustil bolnišnico. Bil je na zdravljenju v osrednji vojaški bolnišnici v Pragi. Na tamkajšnji intenzivni oddelek so ga pripeljali le dan po oktobrskih parlamentarnih volitvah. Šlo naj bi za zaplete zaradi ene njegovih kroničnih bolezni, a podrobnosti niso znane.

Zeman ima že več let hud diabetes in je zaradi obolenja živčevja na invalidskem vozičku. Poleg tega ima še cirozo jeter, zdravniki pa so mu večkrat svetovali, naj bistveno omeji kajenje in uživanje alkohola.

Zemanova prvotna hospitalizacija je povzročila precej nemira v češki politiki, saj se je ugibalo, da bi lahko predsednik mandat za sestavo nove vlade podelil svojemu tesnemu zavezniku, predsedniku populistične stranke Ano in dosedanjemu premierju Andreju Babišu.

A na koncu je Zeman mandat vendarle podelil vodji stranke ODS Petru Fiali, ki naj bi ga predvidoma v petek v dvorcu Lany tudi imenoval za novega premierja, a se to očitno vendarle ne bo zgodilo.

Fiala je bil vodilni kandidat konservativnega zavezništva treh strank Spolu (Skupaj), ki je na parlamentarnih volitvah oktobra prejelo največ glasov. Spolu je skupaj z zavezništvom med Piratsko stranko in stranko županov Stan koalicijski dogovor dosegel in podpisal, medtem ko je bil Zeman v bolnišnici.