Češki predsednik med proslavo z zastavo vojaku z glave zbil kapo

Pavel je namreč očitno podcenjeval težo zastave, ki so mu jo podali, ter za kratek čas izgubil nadzor nad praporom. Z drogom je zaplesal skozi zrak, trčil v kapo vojaka, ki je stal v vrsti ob njegovem boku, ter mu pokrivalo zbil z glave. Pavel je le nemočno pogledal kapo na tleh, a vojak se za motnjo ni zmenil. Med proslavo je ostal miren ter parado nadaljeval brez pokrivala. So pa kamere ujele obraz drugega vojaka, ki je neuspešno skušal skriti nasmešek.

Češki predsednik se je kasneje na družbenem omrežju opravičil za nesrečni dogodek. "Čutim potrebo, da se članu grajske straže, ki ga je med slovesnostjo v Vítkovu zadel bojni prapor, vsaj opravičim za prizadejano fizično ali psihično škodo. To zagotovo ni bil poskus dodajanja novega elementa standardnemu vojaškemu postopku. Preprosto sem podcenjeval težo," je zapisal.

Država je sicer v soboto praznovala dan neodvisnosti Češkoslovaške, spomin na ustanovitev neodvisne države Češkoslovaške 28. oktobra 1918 po razpadu Avstro-Ogrske. Pavel je sicer v petkovem govoru na srečanju s tujimi veleposlaniki ponovil podporo Češke suverenosti Ukrajine. "Če Ukrajina pade, pademo vsi," je dejal in dodal, da "trenutnih konfliktov" ni mogoče rešiti tako, da preprosto poslušamo obe strani in potegnemo namišljeno črto nekje na sredini, med hudimi kršitvami mednarodnega prava v Ukrajini in ruskimi napadi na nedolžne ljudi.