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Češki predsednik zaradi vrha Nata toži predsednika vlade

Praga, 23. 06. 2026 16.50 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Petr Pavel in Andej Babiš

Češki predsednik Petr Pavel je vložil tožbo proti vladi premierja Andreja Babiša, ker ga ta ni vključila v uradno delegacijo za julijski vrh Nata v Ankari. Odločitev je zdaj v rokah ustavnega sodišča.

Petr Pavel je na ustavno sodišče vložil tožbo o pristojnosti, s katero želi razjasniti, kdo je pooblaščen za odločanje o tem, ali se predsednik države lahko udeleži vrha Severnoatlantskega zavezništva (Nata). Po njegovem mnenju premier s takšno odločitvijo neupravičeno omejuje ustavno vlogo predsednika, poroča Politico.

Predsednik je poudaril, da so se njegovi predhodniki udeležili vseh dosedanjih vrhov Nata, sam pa je prisostvoval vsakemu zasedanju zavezništva od začetka mandata leta 2023. Po njegovih besedah spor ne zadeva zgolj enega sedeža na mednarodnem srečanju, temveč širše vprašanje delitve oblasti in spoštovanja ustavnih pristojnosti.

Češki predsednik Petr Pavel
Češki predsednik Petr Pavel
FOTO: AP

"Če teh pooblastil ne bi branil, bi nosil del odgovornosti za to, da sem na stežaj odprl vrata nadaljnjemu samovoljnemu omejevanju pooblastil ustavnih funkcionarjev," je zapisal.

Andrej Babiš je v ponedeljek sporočil, da bo tokratni vrh drugačen od prejšnjih, zato Pavel ne bo del uradne delegacije. Premier bo v Ankari med drugim pod pritiskom zaradi odločitve o znižanju vojaških izdatkov Češke na približno 1,8 odstotka BDP, kar ostaja pod Natovim ciljem dveh odstotkov. Pavel, nekdanji general, je takšne reze v obrambni proračun že javno označil za neodgovorne.

Andrej Babiš
Andrej Babiš
FOTO: AP

Babiš je dejal, da predsednikovo odločitev o tožbi sicer spoštuje, a kot je zapisal na X, meni, da "ni primerno, da ustavni funkcionarji vlagajo tožbe drug proti drugemu."

Sodišče bo po navedbah Politica zadevo obravnavalo v sredo. Spor med politikoma je sicer nadaljevanje napetega odnosa, ki sega v leto 2023, ko sta se pomerila na predsedniških volitvah.

Petr Pavel Andrej Babiš Nato tožba Češka

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KOMENTARJI1

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23. 06. 2026 17.23
babiš je desnuh jajotove, ali še bolje trampjleve baže. Najbogatejši Čeh, utajevalec davkov, populist, afera štorkljevo gnezdo (goljufija z EU subvencijami), evroskepticist,... skratka bednik. Upam, da ga Pavel nauči kozjih molitvic tako kot gre.
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