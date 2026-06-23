Češki predsednik zaradi vrha Nata toži predsednika vlade

Petr Pavel je na ustavno sodišče vložil tožbo o pristojnosti, s katero želi razjasniti, kdo je pooblaščen za odločanje o tem, ali se predsednik države lahko udeleži vrha Severnoatlantskega zavezništva (Nata). Po njegovem mnenju premier s takšno odločitvijo neupravičeno omejuje ustavno vlogo predsednika, poroča Politico. Predsednik je poudaril, da so se njegovi predhodniki udeležili vseh dosedanjih vrhov Nata, sam pa je prisostvoval vsakemu zasedanju zavezništva od začetka mandata leta 2023. Po njegovih besedah spor ne zadeva zgolj enega sedeža na mednarodnem srečanju, temveč širše vprašanje delitve oblasti in spoštovanja ustavnih pristojnosti.

Češki predsednik Petr Pavel FOTO: AP

"Če teh pooblastil ne bi branil, bi nosil del odgovornosti za to, da sem na stežaj odprl vrata nadaljnjemu samovoljnemu omejevanju pooblastil ustavnih funkcionarjev," je zapisal. Andrej Babiš je v ponedeljek sporočil, da bo tokratni vrh drugačen od prejšnjih, zato Pavel ne bo del uradne delegacije. Premier bo v Ankari med drugim pod pritiskom zaradi odločitve o znižanju vojaških izdatkov Češke na približno 1,8 odstotka BDP, kar ostaja pod Natovim ciljem dveh odstotkov. Pavel, nekdanji general, je takšne reze v obrambni proračun že javno označil za neodgovorne.

Andrej Babiš FOTO: AP