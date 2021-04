Češki premier Babiš je zlorabil svoj položaj, EPP mu nalaga vračilo subvencij

Evropska ljudska stranka (EPP) je v Evropskem parlamentu češki vladi požugala glede proračunskih sredstev, ki jih Evropska unija namenja državam članicam. Skupina EPP je sporočila, da je treba najdaljnja izplačila sredstev Češki ustaviti. Razlog pa je revizijsko poročilo Evropske komisije, ki premierju Andreju Babišu ponovno očita zlorabo sredstev iz kohezijskih skladov in nasprotja interesov. Poročilo ugotavlja, da je Babiš še vedno lastnik podjetja Agrofert, ki je od EU prejelo več milijonov evrov pomoči. Babiš je na poročilo dejal, da gre za "manipulirano zadevo".

Monika Hohlmeier, evropska poslanka, predsednica Odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta, ki je vodila parlamentarno misijo za ugotavljanje dejstev, ki je preučevala preprečevanje nasprotja interesov na Češkem, je dejala: "Zdaj smo odgovorili na vsa odprta vprašanja. Končna in javna ugotovitev Komisije je, da Andrej Babiš krši zakonodajo EU in Češke. Ker Češka ne preprečuje in sankcionira nasprotje interesov češkega premierja, ki ne spoštuje zakonodaje EU in pogojev za zaščito proračuna Unije, bo morala Komisija zdaj sprožiti svoj mehanizem." Skupina EPP poziva Komisijo, naj nadalje prouči zlorabo sredstev s katerimi se je okoristil češki premier, neuspeh češke javne uprave in nedejavnost češkega pravosodnega sistema. Evropski poslanec za proračunski nadzor skupine EPP Tomáš Zdechovský je dodal: "Gospod Babiš, igra je končana. Če svojega nasprotja interesov v ne rešite bodisi z odstopom bodisi s prodajo Agroferta, lahko celotna Češka plača ceno blokiranih sredstev EU. Pričakujemo tudi, da boste iz žepa čeških davkoplačevalcev Agrofertu takoj vrnili več kot 6 milijonov EUR, ki so bili nezakonito izplačani."

Evropska komisija je ugotovila, da je češki premier Andrej Babiš z lastništvom v podjetju Agrofert krši zakon o nasprotju interesov.

Revizija Evropske komisije je ugotovila, da je premier Babiš dejanski lastnik Agroferta in zato krši češki zakon o nasprotju interesov. Poleg tega mu položaj predsednika vlade daje možnost, da vpliva na dodeljevanje sredstev EU na Češkem in tako z omenjenima položajema krši finančno uredbo EU. Babiš je leta 2017 zatrdil da bo izpolnjeval vse zahteve v skladu s spremembami češkega zakon o nasprotju inetresov. Tega, se očitno, ni držal. Komisija je odločila, da Babiš, ki lahko imenuje in tudi razreši vodilne v podjetju še vedno učinkovito nadzoruje konglomerat, ki ima vpliven položaj v češkem kmetijstvu, proizvodnji hrane in bioenergiji. Zgolj v znak poskusa spoštovanja zakonodaje o nasprotju interesov je svojo ženo Moniko postavil na vodilno mesto v podjetju. Kot upravitelj ima tudi neposreden gospodarski vpliv na uspeh Agroferta. "Babiš nadzoruje oba skrbniška sklada in prek teh skrbniških skladov nadzoruje tudi skupino Agrofert," navaja poročilo. Tako je kršil češki zakon iz leta 2017 in strožjo uredbo Komisije o nasportju interesov iz leta 2018.

Vprašljiv je položaj in vpliv Babiša v Agrofertu.

Babiš je sicer zanikal, da še vedno nadzira Agrofert, ministrstva njegove vlade - zlasti tista, ki jih vodi njegova stranka ANO - pa so se do objave končnega poročila na vsakem koraku borila proti preiskavi Komisije. Finančni analitki ocenjujejo, da če bo moral Babiš povrniti celotno pomoč EU, bi podjetje lahko bankrotiralo. Preiskava Komisije o nasprotju interesov premierja Babiša se je začela leta 2018 na pobudo češke izpostave protikorupcijske organizacije Transparency International. Prav ta organizacija je sprožila še en sodni postopek proti Babišu, v kateri ugotavljajo, ali naj bi Babiš tudi za svoj konferenčni center Storks Nest na nezakonit način pridobil nepovratna sredstva EU. Policijska preiskava je še v teku. David Ondracka, nekdanji češki vodja organizacije Transparency International, je ocenil, da bi lahko nezakonite subvencije znašale okoli 310 milijonov evrov. Babiš, šesti najbogatejši človek v državi, je poskušal igrati žrtev, pri čemer je Komisijo v celotni zgodbi predstavil kot orodje svojih domačih političnih sovražnikov in konflikt spremenil v konflikt med Brusljem in Češko, ne pa med zakonom in zasebnim podjetjem. Babiš je za češko tiskovno agencijo ČTK dejal, da gre za "namensko in zmanipulirano revizijo, ki so jo umetno povzročili poklicni informatorji iz vrst stranke piratov". Dejal je, da je poročilo nesprejemljivo, in da Češka ne bo vrnila ničesar."Ničesar ne bomo vrnili, gre za manipulirano zadevo," je dejal. "Že tri leta si prizadevamo, da bi opozorili na kršitev zakona o nasprotju interesov s strani predsednika vlade Babiša, ki krade denar evropskih državljanov," je dejal predsednik piratske strankeIvan Bartoš.