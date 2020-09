Zaradi porasta okužb na Češkem odstopil zdravstveni minister

Adam Vojtech je utemeljil svoj odstop s tem, da želi ustvariti prostor za iskanje rešitve za zajezitev pandemije covida-19, poroča avstrijska tiskovna agencija.

Še ta konec tedna je 33-letni minister sicer napovedoval, da bi vlada zaradi porasta okužb lahko razglasila izredne razmere, le tako bi namreč lahko uvedli določene strožje ukrepe.

Vlada naj bi o razglasitvi izrednih razmer razpravljala danes. Vojtech je sicer še dodal, da bi predlagal razglasitev izrednih razmer, če bi se reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži posamezni okuženi, bolj približalo vrednosti 2, trenutno je namreč okoli 1,6, poročajo tuje tiskovne agencije.

V zadnjih tednih je število novih primerov okužb na Češkem izjemno hitro naraščalo in skoraj vsakodnevno so poročali o novih rekordno visokih številkah. Na 100.000 prebivalcev imajo na Češkem trenutno 193 okužb. Vsega skupaj so doslej potrdili 49.300 primerov, v zadnjem dnevu 985 novih. V povezavi s covidom-19 so umrli 503 ljudje.