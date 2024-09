Češko mesto je videti, kot bi ležalo sredi vojnega območja

Iz številnih evropskih držav prihajajo prizori, ki spominjajo na tiste iz Slovenije pred dobrim letom dni. Helikopterji z vitlom dvigujejo ujete iz poplavljenih hiš, požrtvovalni gasilci nosijo ljudi na varno, ulice so se spremenile v reke. O prvi smrtni žrtvi poročajo tudi s Češke, še sedem ljudi pogrešajo. Mesto Jesenik je videti, kot bi bilo v Ukrajini. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZEZ) vsem, ki potujejo na prizadeta območja, svetuje posebno previdnost in upoštevanje navodil lokalnih organov.

Pustošenje ciklona Boris nad srednjo in vzhodno Evropo se nadaljuje. Prizadete so Romunija, Poljska, Češka, Slovaška, Avstrija, Nemčija, s strahom se v nebo ozirata tudi Madžarska in Hrvaška, ki ju skrbi poplavni val s severa.

Reševanje življenj na Češkem Poplavni val se še naprej širi tudi na Češkem. Po enem najhujših neurij v več letih je narasla voda že v nedeljo zalila več mest, med drugim Jesenik in Krnov blizu meje s Poljsko. V Jeseniku so reševalci s čolni in helikopterji rešili več sto ljudi, mesto pa je videti, kot bi ga zajela vojna vihra.

S Češke danes poročajo tudi o prvi smrtni žrtvi, ena oseba se je utopila v Moravsko-šlezijskem okraju na vzhodu države, usodna je bila majhna reka Krasovka. Še sedem oseb pogrešajo, je navedbe policijskega načelnika Martina Vondraška povzel nacionalni radio. Med pogrešanimi so tudi trije, ki so v bližini Jesenika z avtomobilom padli v reko. Za vozilom za zdaj ni nobenih sledi.

Uničenje v Jeseniku FOTO: AP

Na reki Moravi je poplavni val danes dosegel Litovel, mesto 200 kilometrov vzhodno od Prage. Iz mesta s približno 10.000 prebivalci poročajo o v celoti poplavljenih ulicah, oblasti pa pozivajo ljudi, naj ne ovirajo reševalcev, češ da v prihodnjih urah pričakujejo še naraščanje vodostaja.

Zaradi neurij in poplav, ki so se zgodile v Srednji in Vzhodni Evropi, slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZEZ) vsem, ki potujejo na ta območja, svetuje posebno previdnost in upoštevanje navodil lokalnih organov.

Gladina rek se viša tudi ponekod drugod. Najvišja stopnja nevarnosti denimo velja še v mestu Hradec Kralove ob Labi.

Na Poljskem nameravajo razglasiti naravno katastrofo Poljska vlada se zaradi opustošenja na jugozahodu pripravlja na razglasitev stanja naravne katastrofe. Premier Donald Tusk je za dopoldne sklical krizno zasedanje vlade, kjer naj bi predstavil odlok o razglasitvi. Območje ob meji s Češko so namreč opustošile obsežne poplave, ki so v poplavljenem mestu Klodzko terjale tudi smrtno žrtev.

Ponoči je bilo najhuje v mestu Nysa, kjer poplavlja pritok Odre. Med drugim je voda zalila prostore nujne zdravstvene pomoči, od koder so 33 bolnikov s čolni prepeljali na varno. Na poplave se pripravlja tudi mesto Vroclav, kjer so mestne oblasti razglasile stanje pripravljenosti. Med drugim pozorno spremljajo stanje na jezovih in v rečnih kanalih. Poplavni val pričakujejo v sredo. Napovedi so po novem bolj pesimistične kot doslej, vseeno pa zaradi boljše infrastrukture naj ne bi bilo tako hudo kot ob poplavah Odre leta 1997, ko je bila poplavljena tretjina mesta. Črn davek v Romuniji Razmere ostajajo napete tudi v Romuniji, kjer je v močnem dežju in poplavah doslej umrlo najmanj šest ljudi. Prizadete so zlasti regije Galati, Vaslui in Iasi na vzhodu države.

Od tam so evakuirali približno 300 ljudi, poplave pa so prizadele približno 6000 kmetijskih objektov. Ostanki mostu obležali v reki Vztrajno se dviguje tudi gladina Labe v Nemčiji. V Dresdnu, ki leži v zvezni deželi Saški, je vodostaj presegel 5,5 metra in se bliža šestmetrskemu mejniku, ko bo razglašena tretja stopnja ogroženosti.

Reka Laba v Dresdnu se je že začela razlivati. FOTO: AP

Reka se je že začela razlivati, kjer se je prejšnji teden nenadoma zrušil eden izmed štirih mestnih mostov, pa bodo njegovi ostanki v rečnem koritu gladino reke dvignili še za približno 30 do 50 centimetrov, predvidevajo strokovnjaki.

EU obljublja pomoč Pomoč prizadetim državam je ponudila tudi EU. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je sporočil, da nacionalnim oblastem pomaga evropska služba za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus in da je EU pripravljena na nadaljnjo pomoč. To je potrdila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je ob tem izrazila solidarnost z vsemi prizadetimi državami in žrtvami poplav. Padla več kot polovica skupne letne količine dežja Ciklon Boris naj bi bil fenomen, ki se v Evropi zgodi enkrat na 50 ali 100 let, opozarjajo strokovnjaki, toda zaradi podnebnih sprememb se pogostost in intenzivnost takih dogodkov naglo povečuje. Ciklon se je nad Srednjo Evropo ustavil, kar ni ravno običajno. "To se ne zgodi pogosto, sploh pa da ob takšni situaciji padla tako velika količina dežja. Obsežna dolina s hladnim zrakom je dosegla območje Alp, njeno napredovanje proti vzhodu pa se je tukaj praktično končalo, oziroma se bo ciklon v naslednjih dneh celo pomaknil nekoliko nazaj proti zahodu. Ker se tukaj srečujeta topla in hladna zračna masa od severa, nastajajo obilne padavine. In to se dogaja na precej večjem območju, kot se je ob lanskih poplavah pri nas," je v nedeljski oddaji 24UR razložil naš vremenoslovec Aleš Satler.