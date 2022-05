Cessno, ki je na Hrvaškem izginila z radarjev, išče več kot 350 ljudi

Več kot 350 pripadnikov Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), civilne zaščite, policistov in lokalnih prebivalcev v zahtevnih vremenskih razmerah danes nadaljuje z iskanjem letala cessna, ki je včeraj okoli poldneva med Slunjem in Rakovico izginilo z radarjev.

Trenutno se nahajajo nekaj kilometrov od Slunja, v vasi Broćanac, in preiskujejo območje, veliko med 20 in 30 kvadratnih kilometrov. "Tu se začnejo prvi hribi – od tod pa do Velebita – teren je težko prehoden, dodatno težavo predstavljajo dež, megla, vse je mokro, spolzko, težko prevozno za avtomobile. Droni so leteli ponoči, do 3.30, 4. ure zjutraj, a bilo je megleno in nič se ni videlo, tudi termo kamere niso mogle ničesar posneti ," je Granić povedal za N1.

Vodja HGSS Josip Granić je za Dnevnik.hr povedal, da še nimajo podatkov o točni lokaciji letala. "Ne vemo, kje je letalo, vendar smo, zahvaljujoč informacijam prebivalcev, lahko zožili območje iskanja. Ko vse zbrane informacije prenesemo na zemljevid, dobimo območje, veliko nekaj kvadratnih kilometrov," je dejal. Pojasnil je, da je glede na vremenske razmere to veliko in zahtevno območje. " Vreme nam ne gre na roko, dežuje, megla je, vidljivost je zelo slaba."

'Slišala sem lomljenje vej, kot da bi padala drevesa'

Informacije, ki jih je omenil Granić, se po pisanju hrvaških medijev nanašajo na pričanje prebivalcev z območja Brezovca, ki so policijo obvestili, da so slišali hrup. "Okoli štirih ali petih sem slišala ropot motorja, ki je izginil in se nato spet pojavil, kot da bi krožil po nebu, nato pa je utihnil. Letalo je nekje krožilo, a težko je reči, kje," je po poročanju 24sata povedala Ranka, prebivalka Brezovca pri Broćancu, in pokazala v smeri Čuić Brd.

Marijana Milošević, druga prebivalka, pa je povedala, da je v nekem trenutku zaslišala zvok, podoben padajočim drevesom. "Nisem slišala nobenega poka in nobenega motorja, ampak šelestenje, kot da bi padala drevesa, kot bi se lomile veje. Pomislila sem, kaj bi mi lahko padlo okoli hiše. Ni mi prišlo na misel, da bi lahko šlo za letalo, dokler mi družinski člani niso poslali povezave o izginotju letala na območju Rakovice," je povedala.

Tudi župan Rakovice Mihovil Bičanić je potrdil, da se je iskanje osredotočilo na to lokacijo. "Iskanje se je zožilo na območje vasi Brezovac in Lipovac, ki sta od središča Rakovice oddaljeni le štiri do pet kilometrov," je povedal.

Vodja karlovške policijske uprave Darko Bratić je za Dnevnik.hr komentiral dogajanje. "Nimamo nobenih novih informacij. Vremenski pogoji se slabšajo. Iskali bomo ponoči, a v manjšem obsegu in z manj ljudmi. Ne pričakujemo nič spektakularnega," je dodal.

Spomnimo

V nedeljo ob 11.25 je z radarjev hrvaške kontrole letenja po vzletu iz Splita izginilo športno letalo cessna 182, ki je bilo namenjeno v Nemčijo. Takoj po obvestilu kontrole letenja so se v iskanje vključile pristojne službe, vključno s pripadniki hrvaških posebnih enot policije in hrvaško gorsko reševalno službo, ki za preiskovanje terena uporablja tudi brezpilotni letalnik.

Prva informacija je bila, da je športno letalo strmoglavilo severno od Rakovice, a pozneje so to demantirali in sporočili, da je letalo še vedno pogrešano.

Po podatkih hrvaške policije je letalo pilotiral državljan Švice, na njem sta bila še dva državljana Nemčije in en državljan Hrvaške. Pred izginotjem je letalo poslalo klic na pomoč.