Cesta do ene najlepših vasic odprta le še za domačine in goste

Drastični ukrepi v boju proti prekomernemu turizmu na destinaciji, ki je postala ena najbolj fotografiranih na svetu. V Slovencem zelo dobro znanih Dolomitih se je eno od mirnih zatočišč za pohodnike in ljubitelje narave spremenilo v točko "ustavi se, fotografiraj in odpelji" tako za vplivneže kot za običajne popotnike. Zato je dostop do slovite cerkve Santa Maddalena zdaj otežen. Kaj vse se je dogajalo, da se je župan Funesa v istoimenski dolini odločil postaviti zaporo?