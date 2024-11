Ceste so se spremenile v hudournike, ki v morje vlečejo avtomobile

Prizori, kot smo jih nedavno videli v Valencii. Tako vremensko ujmo in poplave na Siciliji opisujejo italijanski mediji. Najhuje je na območju Catanie, kjer so poplavljene številne hiše, ceste pa so se spremenile v hudournike, ki v morje vlečejo vse, kar jim stoji na poti. Tudi avtomobile. Intervencijske službe so iz poplavljenih hiš in vozil reševale ujete ljudi, številni so obtičali tudi v poplavljenem nakupovalnem središču.

Za nekatera območja Sicilije so do polnoči razglasili oranžno vremensko opozorilo. Predvsem vzhod otoka je namreč zajelo obilno deževje, ki je v določenih krajih povzročilo obilne poplave. Nekateri italijanski mediji so prizore primerjali kar s tistimi, ki so jim bili priča po poplavah v Valencii.

Najbolj prizadeta območja so Giarre, Acireale in Linguaglossa, poroča Rai News. Ceste v Catanii so se spremenile v hudournike, besnenje poplav je proti morju vleklo vozila, številni vozniki pa so med divjanjem narave ostali ujeti v poplavljenih jeklenih konjičkih.

Zaradi obilnih padavin z območja poročajo o več kot sto intervencijah gasilcev poveljstva province Catania. Poplavljene so tudi številne hiše, iz katerih so reševali številne ujete ljudi. Iz ene od poplavljenih hiš so gasilci reševali dva ujeta invalida, v kraju Aci Sant'Antonio pa so iz poplavljenih vozil rešili nekaj ujetih voznikov. Več oseb je tam obtičalo tudi v poplavljenem supermarketu.

V Acirealeju se je zrušil obodni zid, a na srečo ob tem ni bil poškodovan nihče. Težke razmere so tudi na avtocesti Catania–Messina, med Fiumefreddom in Giarrejem, kjer so gasilci reševali ljudi, ki so obstali na cestišču.

