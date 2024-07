Čestitke dežujejo: 'Zgodovinska zmaga', 'Spraviva se na delo, prijatelj'

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je zmago, ki so jo na četrtkovih volitvah dosegli doslej opozicijski laburisti, označil za zgodovinsko. "Veselim se sodelovanja s tabo in tvojo vlado v tem novem ciklu za Združeno kraljestvo," je zapisal na družbenem omrežju.

Na uspeh laburistične stranke in Starmerja se je že odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Ukrajina in Združeno kraljestvo sta bili in bosta še naprej zanesljivi zaveznici v dobrem in slabem," je dejal, prihajajoči vladi pa zaželel veliko uspeha "tako v notranjih zadevah kot pri utrjevanju vodilnega položaja Združenega kraljestva na svetovnem prizorišču".

"Veselim se tesnega sodelovanja pri krepitvi partnerstva med Ukrajino in Združenim kraljestvom ter ponovni vzpostavitvi mednarodnega miru in varnosti," je še dodal.