Trumpovi odvetniki kaznovani, ker so vložili neutemeljene tožbe

"Strupena kombinacija političnega zbiranja denarja s pravdnimi stroški, ki jih plačujejo odbori za politično akcijo, lahkomiselnih in z dejstvi skreganih izjav odvetnikov na zborovanjih in v medijih ter prizadevanj za napredovanje političnih zgodb skozi neutemeljene tožbe brez sprejemljive pravne teorije spodkopava vladavino prava," je zapisal sodnik.

Trump se je marca odločil, da vloži tožbo proti Hillary Clinton in drugim demokratom, ker naj bi utrpel 24 milijonov dolarjev škode zaradi njihovih namigovanj, da so mu Rusi pomagali do volilne zmage leta 2016. Middlebrooks je tožbo septembra zavrgel, Trump se je pritožil, sodnik pa je v četrtek udaril po njegovih odvetnikih, ker da so dajali potuho brezpredmetni tožbi.

Za sankcije proti Trumpovim odvetnikom je sicer prosil prostovoljec v predsedniški kampanji Hillary Clinton Charles Dolan. Sodišče je spomnil na zvezna pravila glede civilnih tožb, ki pravijo, da te ne smejo biti lahkomiselne oziroma brez osnove v dejstvih.

"Vsaka trditev v tej tožbi je bila lahkomiselna"

Middlebrooks, ki ga je na položaj imenoval demokrat Bill Clinton, se je s tem strinjal. "Vsaka trditev v tej tožbi je bila lahkomiselna in večina tudi prepovedana glede na ustaljene sodne precedense (...) Tu ne gre za nesposobne odvetnike, ampak za namerno zlorabo pravosodnega sistema v korist politične agende," je odločil sodnik.

Kot poroča CNN, je Middlebrooks izpostavil še, da je "tožnik namerno izkrivljal javne dokumente, tako da je selektivno uporabil nekatere dele, medtem ko je druge informacije izpustil, vključno z ugotovitvami in sklepi, ki so bili v nasprotju z njegovo pripovedjo".

"Kar 31 posameznikov in organizacij je moralo najeti odvetnike, da se branijo pred to lahkomiselno tožbo. Edina rdeča nit proti njim je bilo Trumpovo sovraštvo," je še zapisal sodnik in tožbo označil kot 200 strani dolg politični manifest.

Podobne zahteve za sankcije so že vložili tudi nekateri drugi, proti katerim je Trump vložil tožbo. Clintonova za pravdne stroške zahteva milijon dolarjev in sankcije. Trumpovim odvetnikom v tem primeru grozi celo izguba licence, podobno pa se lahko zgodi tudi tistim, ki so v imenu Trumpa vložili podobno tožbo proti mediju CNN.