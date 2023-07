Četrta noč protestov: vdrli v trgovino z orožjem, eksplozija v pristanišču

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je za televizijo TF1 dejal, da je bilo ponoči aretiranih že 471 ljudi, od tega več kot 80 v Marseillu. Prav v tem francoskem mestu je skupina izgrednikov vdrla v trgovino z orožjem in pobegnila z več lovskimi puškami. V bližini trgovine so policisti aretirali eno osebo z orožjem, poroča Sky News .

V sporočilu gasilskim in policijskim silam je notranji minister Darmanin dejal: "Naslednje ure bodo odločilne. Vem, da lahko računam na vas." Dodal je, da je bilo v petek po vsej Franciji napotenih 45.000 dodatnih policistov, vključno s paravojaško žandarmerijo. To je 5000 več kot noč pred tem. "Čeprav je stopnja nasilja nesprejemljiva, država trenutno še ni na točki, da bi vlada čutila potrebno po razglasitvi izrednih razmer," je dodal.

Spopadi med protestniki in policisti so se zgodili tudi v drugih francoskih mestih, vključno z Lyonom na jugozahodu države. Trgovine pa so že sredi dneva plenili tudi v Strasbourgu – protestniki so izropali Apple in več supermarketov. V središču Pariza je policija s trga Place de la Concorde odstranila skupino protestnikov, drugod po mestu so izgredniki medtem zanetili več požarov.

Francoski nogometni superzvezdnik Kylian Mbappe, ki je smrt 17-letnika opisal kot "nesprejemljivo", je pozval k umiritvi razmer. "Nasilje ne reši ničesar ... Obstajajo drugi miroljubnejši in bolj konstruktivni načini izražanja. Našo energijo in misli je treba osredotočiti na to," je zapisal na spletu. "Čas nasilja se mora končati, da se lahko začne čas žalovanja, dialoga in obnove," je dodal.

Britansko zunanje ministrstvo Britance svari pred potovanji v Francijo

V Združenem kraljestvu je ministrstvo za zunanje zadeve posvarilo morebitne obiskovalce Francije, naj bodo zaradi nemirov v državi pozorni na motnje pri potovanju. Do motenj bi tako lahko prišlo v cestnem prometu, lokalne oblasti pa bi lahko uvedle dodatne policijske ure. "Britanci bi morali preveriti tudi najnovejše potovalne informacije operaterjev in upoštevati nasvete lokalnih oblasti," so sporočili.

Vlada je Britance pozvala, naj se izogibajo nemirom, saj da so lokacije in čas, kdaj bo do njih prišlo, zelo nepredvidljivi, poroča BBC. "Bolj kot kdaj koli prej je pomembno pridobiti dodatno zavarovanje za potovanje in preveriti, ali zagotavlja zadostno kritje," so dodali.