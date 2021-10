Četrtina evropskih poslancev dobro služi še z dodatnim delom

Poslance, ki ob mesečni poslanski plači služijo še z dodatnim delom, je mogoče najti v vseh političnih skupinah, vendar v različnem obsegu. Na vrhu lestvice po skupnih letnih prihodkih je desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP). Sledijo liberalci (Renew) in socialisti (S&D). Glede na število poslancev v eni politični skupini, ki služijo še z drugimi dejavnostmi, je na prvem mestu Identiteta in demokracija (ID), na zadnjem pa Levica.

Med največjimi zaslužkarji so Radoslaw Sikorski (EPP), Sandro Gozi (Renew), Asger Christensen (Renew), Guy Verhofstadt (Renew) in Tomasz Frankowski (EPP). Sikorski je denimo prijavil 40.000 evrov mesečnih prejemkov za "svetovanje". Med prvimi petdesetimi na seznamu sicer ni nobenega od osmih poslancev iz Slovenije. Mesečna bruto plača evropskega poslanca glede na podatke, ki jih je na svoji strani objavil Evropski parlament, znaša skoraj 9000 evrov bruto in se plačuje iz proračuna parlamenta.

Pri nevladni organizaciji ocenjujejo, da do 39 poslancev s stranskimi dejavnostmi letno zasluži več kot 100.000 evrov. Dejanske številke bi bile lahko še višje, saj poslanci sami prijavijo svoj zaslužek in njihove izjave niso predmet institucionalnega preverjanja. Evropski poslanci smejo služiti z dodatnim delom zunaj parlamenta, vendar morajo to prijaviti parlamentu. Organizacija pri tem opozarja, da prijavljeni podatki pogosto niso povsem pregledni in da bi lahko dodatne dejavnosti poslancev pomenile navzkrižje interesov. Ni namreč mogoče izključiti, da bi njihove povezave z zunanjimi organizacijami lahko vplivale na njihovo glasovanje, med drugim na sejah parlamentarnih odborov.

Kot primer pri TI EU navajajo finsko poslanko iz vrst socialistov (S&D) Miapetro Kumpula-Natri, ki ima plačane položaje v upravnih odborih dveh energetskih podjetij v svoji državi, hkrati pa je članica odbora za industrijo, raziskave in energijo Evropskega parlamenta.