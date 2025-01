Četverica vdrla na avtobus, grozila s pištolo in solzivcem: 'Nastala je panika'

Dogodek se je najprej razširil po družbenih omrežjih, zdaj pa ga je za hrvaške medije potrdila tudi policija. Na zagrebški avtobusni liniji 215 se je sprlo več potnikov in skupina štirih oboroženih mladeničev, ki so po besedah občanov ob vstopu v avtobus začeli potiskati druge uporabnike avtobusa, po krajšem pogovoru z enim od njih pa se je začel fizični spopad, opisuje Danas.hr . Pred tem naj bi celo grozili s pištolo, nasilneži pa naj bi uporabili še solzivec, je poročal Jutarnji.hr.

Skupina mladeničev je nato začela brcati enega izmed potnikov, dokler ostali potniki in voznik niso zagrozili s policijo. Nasilneži so tedaj pobegnili. Kot je za medij opisal očividec, je že pred vstopom na avtobus opazil četverico, ki je glasno govorila, pljuvala in bila besna. Opazil je, da ima eden izmed njih pištolo za pasom. Ko je prišel avtobus, se je postavil v vrsto, četverica pa je začela odrivati potnike in se prerivati.

Ko mu je eden izmed potnikov rekel, da se ne morejo tako vesti, so se začeli z njim prepirati in ga potisnili v zadnji del avtobusa, kjer so ga začeli tepsti in mu groziti s solzivcem, trdi očividec. Potem mu je na pomoč želel priskočiti drug potnik, a so neznanci napadli tudi njega, ostale pa naj bi začeli škropiti s solzivcem. Enega od potnikov so spravili na tla in ga začeli brcati, nastala je panika. Ko so začeli potniki groziti s policijo, je četverica pobegnila z avtobusa. Policija je potrdila, da je odšla na intervencijo, ostalih podrobnosti pa še ni razkrila.