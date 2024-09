'Cev za gorivo, ki je prizemljila celo floto, naj bo večkrat pregledana'

V danes objavljenem poročilu je hongkonška agencija za preiskavo letalskih nesreč navedla, da so pri pregledu letala, namenjenega v Zürich, po letu odkrili počeno cev za gorivo. To je bilo razvidno iz "opazne luknje", ožigov in črnih saj na zadnjem delu glavnega motorja. Gorivo bi lahko izteklo skozi počeno cev in povzročilo požar, ki bi se razširil na okolico.

"Če ne bi bila takoj odkrita in obravnavana, bi ta težava lahko prerasla v resnejši požar na motorju, kar bi lahko povzročilo veliko škodo na letalu," so zapisali in incident kategorizirali kot resen. Agenciji EU za varnost v letalstvu (Easa) so priporočili, naj uvede obvezne pogostejše preglede cevi za gorivo.