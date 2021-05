Podjetje, ki so ga napadli hekerji, plačalo več kot štiri milijone odkupnine

Tuji mediji, med drugim tudi BBC, New York Times in Wall Street Journal, poročajo, da je podjetje plačalo odkupnino, a Colonial Pipelines zadeve ni želel komentirati. Ob začetku napada je podjetje namreč dejalo, da odkupnine ne bodo plačali.

Cena goriva najvišja v zadnjih sedmih letih

Družba Colonial je v sredo zvečer napovedala, da bo znova začela delovati, vendar je opozorila, da lahko traja več dni, da se dobavna veriga normalizira. 8900 kilometrov dolg plinovod na vzhodni obali običajno prenaša 2,5 milijona sodov na dan.

Zaradi zaprtja so se zaloge dizelskega goriva, bencina in reaktivnega goriva po ZDA poostrile, cene pa močno narasle, v ponedeljek so številne zvezne države razglasile izredne razmere. Povprečna cena na galon je po podatkih Ameriškega avtomobilskega združenja dosegla 3008 dolarjev (2,48 evra), ​​kar je najvišja raven od oktobra 2014.