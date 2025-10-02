Čez Bermude dva orkana zapored, v ZDA v ocean zdrsnilo šest počitniških domov

Po Humbertu bo Bermude prešel še drugi od orkanov, ki v tropskem delu Atlantika krožita drug okoli drugega. Otočje se je že soočilo z močnim vetrom, deževjem in visokimi valovi. Iz Severne Karoline že poročajo, da je zaradi orkana v ocean že zdrsnilo šest počitniških domov.

Najprej je Bermude prešel orkan Humberto, ki je s seboj prinesel močan veter, dež in visoke valove. Le nekaj ur kasneje se otočje pripravlja tudi na udar Imelde, drugega orkana, ki s Humbertom kroži v tropskem delu Atlantika. Meteorologi AccuWeatherja napovedujejo, da se bo Imelda otočju približala precej bolj, kot se je Humberto, zaradi česar bi bile lahko posledice hujše. Humberto je sicer minuli konec tedna po moči dosegel kategorijo 5, ko so sunki vetra dosegali tudi 260 kilometrov na uro, a se je moč orkana od takrat precej zmanjšala. Od takrat se je orkan spremenil v tropsko nevihto z vetrovi, ki dosegajo hitrosti do 110 kilometrov na uro.

Orkan Imelda, ki se je okrepil na orkan 2. stopnje, medtem Bermudom znova grozi z močnim vetrom. "Od torka zvečer do srede se bo Imelda, ki je bila nedavno razvrščena v orkan, obrnila proti vzhodu," je dejal vodilni strokovnjak za orkane pri AccuWeatherju Alex DaSilva. Središče Imelde bi se lahko, kot pravi, močno približalo Bermudom ali celo prečkalo nekatere dele otokov. "Ker bo srečanje z najmočnejšim delom orkana v primerjavi s Humbertom precej bolj neposredno, bodo tudi sunki vetra močnejši in bodo dosegli hitrost od 160 do 180 kilometrov na uro, lahko pa celo do 200 kilometrov na uro," je dejal DaSilva. Tako močan veter lahko povzroči izpad električne energije in poškoduje slabo zgrajene stavbe. Nezavarovane predmete bodo sunki vetra odpihnili in bi se lahko tako spremenili v "nevarne izstrelke".

Po besedah meteorologa Jesseja Ferrella se je Bermudskemu arhipelagu od leta 1850 na manj kot 160 kilometrov približalo 130 tropskih neurij, a le 11 jih je doseglo kopno. "Septembra 2014 sta otočje zadela tudi orkana Fay in Gonzalo – prvič po letu 1850, da sta to storili dve nevihti v isti sezoni," je dodal. Septembra 2020 je orkan 2. stopnje Paulette postal prvi orkan, ki je dosegel kopno na Bermudih po orkanu Gonzalo.

V morje zdrsnile hiše

Med razburkanim valovanjem zaradi dveh orkanov ob jugovzhodni ameriški obali se je v ocean na območju The Outer Banks v zvezni državi Severni Karolini zrušilo šest počitniških hiš. Kot poroča AccuWeather, to pomeni, da je na otoku Hatteras od leta 2020 v ocean zdrselo že 18 hiš; nazadnje se je hiša v ocean zrušila pred dvema tednoma.

The Outer Banks predstavljajo tanko linijo otokov, ki so najvzhodnejši del države. Vsako leto jih prizadene več severovzhodnikov in orkanov, zaradi česar se hiše ob oceanu zrušijo v morje, voda pa poplavi avtocesto, ki poteka vzdolž otokov.