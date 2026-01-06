Naslovnica
Čez Fernetiče skušal pretihotapiti kokain, namenjen na Balkan

Fernetiči, 06. 01. 2026 11.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Italijanska finančna policija zasegla drogo

Italijanska finančna policija je v bližini mejnega prehoda Fernetiči zasegla večjo pošiljko prepovedane droge kokain. Ta je bila skrita v tovornjaku, ki je prevažal keramiko iz Španije na Balkan. Če bi droga dosegla trg, bi z njo lahko zaslužili tudi do 11 milijonov evrov. Voznika, 54-letnega srbskega državljana, so aretirali zaradi preprodaje drog. Preiskava še poteka.

Prepovedano drogo so v tovornjaku s tujimi registrskimi tablicami odkrili 3. decembra, piše tržaški časnik Il Piccolo. Na tovornjak so postali pozorni pri cestninski postaji Lisert, kjer je bila nameščena patrulja, ki je izvajala nadzor prometa. Vozilo je imelo pregorel žaromet, zato so mu policisti nekaj časa sledili, nato pa so vozniku dali znak, naj se ustavi. 

Voznik tovornjaka je pri tem kazal očitne znake živčnosti, kot bi nekaj skrival. Policisti so zato po pregledu dokumentov opravili tudi temeljito preiskavo tovornjaka, ki je sodeč po dokumentih prevažal keramiko iz Španije na Balkan. A policisti so med tovorom našli tudi več dobro skritih vrečk, v katerih so odkrili več kot sto blokov belega prahu, za katerega se je pozneje izkazalo, da je kokain. Šlo naj bi za 110-kilogramsko pošiljko te prepovedane droge. 

Policisti so drogo in tovornjak zasegli. 54-letnega voznika, srbskega državljana, pa so aretirali in je od 3. decembra v priporu v Trstu.

Italijanska finančna policija zasegla drogo
Italijanska finančna policija zasegla drogo
FOTO: Guardia di finanza

Če bi zasežena droga dosegla črni trg, bi preprodajalci z njo lahko zaslužili med 8,8 in 11 milijoni evrov. Povprečna cena na gram kokaina se namreč giblje med 80 in 100 evri, piše Il Piccolo.

Preiskava še poteka, kriminalisti pa skušajo rekonstruirati celotno verigo preprodaje drog. Po trenutno znanih informacijah je tovornjak prispel iz Španije, ki je znana vstopna točka za pošiljke prepovedanih drog, ki prihajajo po morju iz Južne Amerike. Od tam drogo naložijo na vozila in jo nato prepeljejo v centre za preprodajo drog po vsej Evropi. 

To je sicer drugi večji zaseg v zadnjem času na italijansko-slovenski meji. Na nekdanjem mejnem prehodu Štandrež v Gorici je finančna policija nedavno prestregla pošiljko orožja. V kombiju, ki se je pripeljal z Balkana, so v vrečah odkrili pet kalašnikovk in 356 nabojev. Voznika so aretirali, prav tako pa so v Albaniji aretirali tudi domnevnega pošiljatelja, 30-letnega Albanca. Orožje je bilo namenjeno v Milano, piše Il Piccolo

kokain fernetiči italija droga zaseg

