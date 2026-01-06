Čez Fernetiče skušal pretihotapiti kokain, namenjen na Balkan

Prepovedano drogo so v tovornjaku s tujimi registrskimi tablicami odkrili 3. decembra, piše tržaški časnik Il Piccolo. Na tovornjak so postali pozorni pri cestninski postaji Lisert, kjer je bila nameščena patrulja, ki je izvajala nadzor prometa. Vozilo je imelo pregorel žaromet, zato so mu policisti nekaj časa sledili, nato pa so vozniku dali znak, naj se ustavi.

Voznik tovornjaka je pri tem kazal očitne znake živčnosti, kot bi nekaj skrival. Policisti so zato po pregledu dokumentov opravili tudi temeljito preiskavo tovornjaka, ki je sodeč po dokumentih prevažal keramiko iz Španije na Balkan. A policisti so med tovorom našli tudi več dobro skritih vrečk, v katerih so odkrili več kot sto blokov belega prahu, za katerega se je pozneje izkazalo, da je kokain. Šlo naj bi za 110-kilogramsko pošiljko te prepovedane droge.

Policisti so drogo in tovornjak zasegli. 54-letnega voznika, srbskega državljana, pa so aretirali in je od 3. decembra v priporu v Trstu.