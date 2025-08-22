Svetli način
Tujina

Čez noč odpisali dolgove na tisoče strankam

London, 22. 08. 2025 18.04 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
9

Si predstavljate, da bi najeli posojilo, nato pa bi vam ga čez noč odpisali? Prav to se je zgodilo na tisoče britanskim posojilojemalcem, po tem, ko je bankrotiralo podjetje, ki je ponujalo kratkoročna posojila. A stečajni upravitelji opozarjajo, da so se že pojavili prevaranti, ki skušajo stranke pretentati.

Fernwood Financial Limited je bilo podjetje, ki je nudilo visokoobrestna posojila, s sedežem na severozahodu Anglije. A kljub visokim obrestim za kratkoročna posojila, je podjetje bankrotiralo. Posojil ne ponujajo več, zdaj pa so ustavili tudi vse izterjave. 

Stečajni upravitelji so namreč obstoječe stranke – teh je bilo več tisoč – obvestili, da so njihovi dolgovi v celoti odpisani, poroča britanski Metro

Strankam torej podjetju ni treba odplačevati nobenih nadaljnjih plačil, svetujejo jim, naj tudi prekličejo morebitna avtomatizirana plačila pri banki.

Britanski funti
Britanski funti FOTO: Shutterstock

Ob tem so opozorili tudi na poskuse zlorabe celotne situacije. Pojavljajo se namreč prevaranti, ki se lažno predstavljajo, da kličejo iz propadlega podjetja in skušajo izkoristiti nevednost ljudi ter priti do denarja. Britanska Uprava za finančno ravnanje je stranke pozvala, naj se nemudoma obrnejo na stečajne upravitelje, če jih kdo kontaktira in zahteva plačilo oziroma povračilo dolga. 

Za kakšna posojila gre? Podjetje je ponujalo kratkoročna oziroma t. i.  "payday" posojila, ki predvidevajo odplačila v kratkem času. Zneski posojil, ki jih ponujajo, se običajno gibajo med 50 in približno 2500 funti (od cca. 58 do 2887 evrov). Tovrstnih posojil se poslužujejo predvsem tisti, ki posojilo pri banki težko dobijo, zato so tudi obrestne mere pri tovrstnih posojilih občutno višje. 

Vendar tovrstni odpisi dolgov so zelo neobičajni, pravi finančni načrtovalec Freddie Winter. "Običajno je vaš dolg premoženje posojilodajalca, ki se med likvidacijo proda drugemu podjetju – kar pomeni, da morate denar še naprej vračati, le da drugemu podjetju," je pojasnil. "Ti ljudje, ki jim bodo odpisali posojila, imajo neverjetno srečo in upam, da bodo to srečo izkoristili za izboljšanje svojega finančnega položaja v prihodnje, da se bodo izognili uporabi tovrstnih posojilodajalcev," pravi Freddie. 

Poudarja pa, da so tovrstna posojila najslabša in jih odsvetuje, razen v primeru, ko res ni druge možnosti. 

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
22. 08. 2025 19.26
Mogočee je pa stečajni dolžan 2500... hehe
ODGOVORI
0 0
iziizi
22. 08. 2025 19.10
+1
hahaha pri nas so odpisali miljarde in miljone sam ne navadnim ljudem pač pa priviligiranim
ODGOVORI
2 1
Yon Dan
22. 08. 2025 18.55
+1
Kmalu bo po celem svetu tako. Z globalisti je konec.
ODGOVORI
2 1
Cmrlj3
22. 08. 2025 19.12
-1
Daj ti meni povej, ker očitno ne vem. Kdo so tej globalisti™?
ODGOVORI
0 1
razumi če lahko
22. 08. 2025 18.40
+7
Takoj ko sem prebral naslov mi je prvo padel na misel Jankovič z odpisom 35 milijonov tako , da to ni nič novega sploh ne zaostajamo za drugimi smo celo pred njimi vendar je pa res , da moraš biti blizu ognja v kolikor želiš , da ti bo toplo !
ODGOVORI
7 0
Bolfenk2
22. 08. 2025 18.38
-1
Stečajni upravitelj je zrel za zapor.
ODGOVORI
3 4
Bolfenk2
22. 08. 2025 18.40
-1
Naloga stečajnega je, da izterja čim več dolgov.
ODGOVORI
2 3
Teleport
22. 08. 2025 18.33
+8
Za Jankovića ni bil noben problem, sam da je nas
ODGOVORI
8 0
Janez Novak 13
22. 08. 2025 18.31
+4
Orion se mi prikrade v spomin.
ODGOVORI
4 0
