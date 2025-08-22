Čez noč odpisali dolgove na tisoče strankam

Stečajni upravitelji so namreč obstoječe stranke – teh je bilo več tisoč – obvestili, da so njihovi dolgovi v celoti odpisani, poroča britanski Metro .

Fernwood Financial Limited je bilo podjetje, ki je nudilo visokoobrestna posojila, s sedežem na severozahodu Anglije. A kljub visokim obrestim za kratkoročna posojila, je podjetje bankrotiralo. Posojil ne ponujajo več, zdaj pa so ustavili tudi vse izterjave.

Ob tem so opozorili tudi na poskuse zlorabe celotne situacije. Pojavljajo se namreč prevaranti, ki se lažno predstavljajo, da kličejo iz propadlega podjetja in skušajo izkoristiti nevednost ljudi ter priti do denarja. Britanska Uprava za finančno ravnanje je stranke pozvala, naj se nemudoma obrnejo na stečajne upravitelje, če jih kdo kontaktira in zahteva plačilo oziroma povračilo dolga.

Za kakšna posojila gre? Podjetje je ponujalo kratkoročna oziroma t. i. "payday" posojila, ki predvidevajo odplačila v kratkem času. Zneski posojil, ki jih ponujajo, se običajno gibajo med 50 in približno 2500 funti (od cca. 58 do 2887 evrov). Tovrstnih posojil se poslužujejo predvsem tisti, ki posojilo pri banki težko dobijo, zato so tudi obrestne mere pri tovrstnih posojilih občutno višje.

Vendar tovrstni odpisi dolgov so zelo neobičajni, pravi finančni načrtovalec Freddie Winter. "Običajno je vaš dolg premoženje posojilodajalca, ki se med likvidacijo proda drugemu podjetju – kar pomeni, da morate denar še naprej vračati, le da drugemu podjetju," je pojasnil. "Ti ljudje, ki jim bodo odpisali posojila, imajo neverjetno srečo in upam, da bodo to srečo izkoristili za izboljšanje svojega finančnega položaja v prihodnje, da se bodo izognili uporabi tovrstnih posojilodajalcev," pravi Freddie.

Poudarja pa, da so tovrstna posojila najslabša in jih odsvetuje, razen v primeru, ko res ni druge možnosti.