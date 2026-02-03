Čez noč ostala ujeta v zamrzovalniku, zjutraj golo našli mrtvo

V tožbi je navedeno, da vodja trgovine Yanelkis Gonzalez ni našel Sanchezove, čeprav je bil obveščen, da je pogrešana. Obvestili so ga, da stranka ni zapustila prostorov, vendar pa vodja ni preveril kamer, kar bi moral storiti.

Golo truplo 32-letne Helen Massiell Garay Sanchez , matere in po poklicu anesteziologinje, je 14. decembra v Miamiju, jutro po tem, ko je bila ujeta v trgovini Dollar Tree, odkril zaposleni, poroča britanski Metro. Po navedbah policije ni dokazov, da bi bila prisiljena iti v zamrzovalnik. Ni torej jasno, kako se je tam znašla.

"Vodja ni pravočasno zaznal Sanchezove prisotnosti v zamrzovalniku in ni nudil pomoči ali poklical nujne službe," je navedeno v tožbi. Prav tako ga obtožujejo, da ni ustrezno uvedel in usposobil zaposlenih ter "izvrševal postopkov zapiranja, s katerimi bi zagotovil, da vsi kupci in gostje, vključno s Sanchezovo, zapustijo trgovino Dollar Tree pred zaprtjem".

Njena družina je povedala, da je bil zadevni zamrzovalnik pokvarjen in da zaposleni v trgovini niso preprečili kupcem, da bi vanj vstopili.

Možno je, da je po tem, ko je ostala ujeta v zamrzovalniku, utrpela hipotermijo, ki lahko povzroči paradoksalno slačenje pred smrtjo. Osebe lahko mislijo, da se pregrevajo in zato slečejo vsa oblačila, ki jih imajo na sebi.