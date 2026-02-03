Naslovnica
Tujina

Čez noč ostala ujeta v zamrzovalniku, zjutraj golo našli mrtvo

Miami, 03. 02. 2026 09.01

Avtor:
Ne.M.
Helen Massiell Garay Sanchez

Kaj se je zgodilo Helen Massiell Garay Sanchez? Družina matere, ki so jo našli mrtvo v zamrzovalniku supermarketa, toži vodjo trgovine. Zahtevajo 50 milijonov dolarjev odškodnine (42.300.000 evrov). Njeno golo truplo so zaposleni našli jutro po tem.

Golo truplo 32-letne Helen Massiell Garay Sanchez, matere in po poklicu anesteziologinje, je 14. decembra v Miamiju, jutro po tem, ko je bila ujeta v trgovini Dollar Tree, odkril zaposleni, poroča britanski Metro. Po navedbah policije ni dokazov, da bi bila prisiljena iti v zamrzovalnik. Ni torej jasno, kako se je tam znašla.

V tožbi je navedeno, da vodja trgovine Yanelkis Gonzalez ni našel Sanchezove, čeprav je bil obveščen, da je pogrešana. Obvestili so ga, da stranka ni zapustila prostorov, vendar pa vodja ni preveril kamer, kar bi moral storiti.

Helen Massiell Garay Sanchez
Helen Massiell Garay Sanchez
FOTO: Facebook

"Vodja ni pravočasno zaznal Sanchezove prisotnosti v zamrzovalniku in ni nudil pomoči ali poklical nujne službe," je navedeno v tožbi. Prav tako ga obtožujejo, da ni ustrezno uvedel in usposobil zaposlenih ter "izvrševal postopkov zapiranja, s katerimi bi zagotovil, da vsi kupci in gostje, vključno s Sanchezovo, zapustijo trgovino Dollar Tree pred zaprtjem".

Njena družina je povedala, da je bil zadevni zamrzovalnik pokvarjen in da zaposleni v trgovini niso preprečili kupcem, da bi vanj vstopili.

Možno je, da je po tem, ko je ostala ujeta v zamrzovalniku, utrpela hipotermijo, ki lahko povzroči paradoksalno slačenje pred smrtjo. Osebe lahko mislijo, da se pregrevajo in zato slečejo vsa oblačila, ki jih imajo na sebi.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1888402
03. 02. 2026 10.18
Mene zebe ...
Odgovori
0 0
medusa
03. 02. 2026 10.06
Ma ja.Najbrz ji je kaksen mlad hoti rekel naj ga tam pocaka.Ta trapa se je ze pripravila ,pa cakala......
Odgovori
-6
0 6
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
03. 02. 2026 09.55
Ravno ko to berem, mi google adds sredi clanka vsili okno z reklamo za Bosch hladilnike in zmrzovlanike. 😳
Odgovori
+5
6 1
Dragica Cegler
03. 02. 2026 09.51
Kakšno salabajzarstbo.Pa kaj je sploh iskala v zamrzovalniku,če ni bila tam zaposlena?
Odgovori
+1
5 4
Hugh_Mungus
03. 02. 2026 09.58
Sumim da še nisi videl walk-in freezerjev. Tudi v Sloveniji sem jih že videl. Mislim da je imel Mercator ali Spar v takem hladilniku zložene pijače
Odgovori
+6
6 0
borjac
03. 02. 2026 09.49
Grozljivo je umreti na tak način.
Odgovori
+3
4 1
oježeš
03. 02. 2026 09.48
A pa se ne da zamrzovalnikov urediti tako, da se lahko odprejo tudi z notranje strani? Je to res večji strošek, kot človeško življenje?
Odgovori
+7
7 0
Hugh_Mungus
03. 02. 2026 09.58
Pokvarjen je bil, biznis ima pa seveda prednost pred varnostjo
Odgovori
+4
4 0
rdeča petokraka
03. 02. 2026 09.42
Grozna smrt !
Odgovori
+6
7 1
Peni Stojanović
03. 02. 2026 09.41
sj je dobro oblozena kako ni zdrzala so jutra
Odgovori
-20
3 23
undisputed
03. 02. 2026 09.50
Za takšne komentarje bi res uvedel popolni nadzor države nad vsemi, izsleditev po IP ter hitra sojenja v 48h, zaporne kazni, odvzem premoženja itd itd...ter vaše življenje, telo prepustiti znanstvenikom v raziskovanje, kako je človeški um lahko tako zloben
Odgovori
+11
13 2
borjac
03. 02. 2026 09.50
Ti nimaš v glavi nič obloženega , sram te je lahko , če sploh veš kaj ta občutek je.
Odgovori
+11
11 0
jung
03. 02. 2026 10.24
Ne najdem besede s katero bi izrazil svoje zgražanje nad takimi ljudmi kot si ti. In takile na žalost hodijo med nami.
Odgovori
0 0
Slovenskega naroda sin
03. 02. 2026 09.23
Kaj nimajo kamer?
Odgovori
+3
7 4
96bimBo
03. 02. 2026 09.29
ZDA ...
Odgovori
+3
7 4
Lens
03. 02. 2026 09.29
Tole si spregledal? "Obvestili so ga, da stranka ni zapustila prostorov, vendar pa vodja ni preveril kamer, kar bi moral storiti."
Odgovori
+12
13 1
MojsterSplinter
03. 02. 2026 09.46
Ne moreš verjeti.
Odgovori
+2
2 0
