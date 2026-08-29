Čez ocean, po zraku, preselili več kot tono težke živali, ki živijo v vodi

Kako so več kot tono težke živali, ki sicer živijo v vodi, kar po zraku prepeljali čez Atlantik – ne da bi jih pri tem ogrozili? Zahtevna operacija se je začela v Torontu, končala pa v Valencii, kamor so preselili šest morskih sesalcev – dve belugi in štiri delfine. Pot so preživeli, zdaj pa se zanje začenja povsem novo življenje.