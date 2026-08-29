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Čez ocean, po zraku, preselili več kot tono težke živali, ki živijo v vodi

Toronto / Valencija, 29. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Selitev živali

Kako so več kot tono težke živali, ki sicer živijo v vodi, kar po zraku prepeljali čez Atlantik – ne da bi jih pri tem ogrozili? Zahtevna operacija se je začela v Torontu, končala pa v Valencii, kamor so preselili šest morskih sesalcev – dve belugi in štiri delfine. Pot so preživeli, zdaj pa se zanje začenja povsem novo življenje.

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