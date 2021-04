Čez zid, ki ločuje obe skupnosti, metali molotovke, požgali več vozil

Nemiri so prvič izbruhnili prejšnji teden med naraščajočimi napetostmi zaradi brexita in jeze unionistov. Razburila jih je odločitev policije, da ne bo preganjala 24 politikov irske nacionalistične stranke Sinn Fein. Ti naj bi med pogrebom nekdanjega člana Irske republikanske armade (IRA) kršili odloke, namenjene omejevanju epidemije. Pogreba se je udeležilo okoli 2000 ljudi.

V zahodnem Belfastu so se v sredo izgredniki spopadli ob tako imenovani "črti miru", ki deli unionistično in irsko nacionalistično skupnost, policija pa se je trudila zapreti vrata, ki ločujejo območji, poroča CNN. Kot poroča BBC, je bilo v sredo zvečer ranjenih osem policistov.

Po besedah predstavnika severnoirske policije Jonathana Robertsa so bile v izgrede verjetno vpletene paravojaške organizacije, ki so nemire načrtovale. Povedal je, da je bilo na vsaki strani pregrade, ki na zahodu mesta ločuje unionistično in republikansko ulico, več sto ljudi. Molotovke so letele iz obeh strani. "Izgredi so bili takih razsežnosti, da jih v Belfastu ali na drugih krajih Severne Irske nismo videli že vrsto let," je dejal.