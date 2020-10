Charlie Hebdo na naslovnici objavil karikaturo Erdogana

Za dodatno zaostrovanje odnosov med Turčijo in Francijo je poskrbel francoski satirični tednik, ki je na svoji naslovnici objavil karikaturo turškega predsednika Recepa Tyyipa Erdogana v zelo kočljivem položaju. Zaradi terorističnih napadov, ki so jih povzročile karikature francoskega časopisa, je Macron že zadnja tri leta kritiziral islamski separatizem v Franciji in orisal načrt za izkoreninjenje ekstremizma v državi. Nazadnje je olje na ogenj prilil Erdogan, ki je v ponedeljek ljudi pozval k bojkotu francoskih izdelkov.

Karikatura prikazuje turškega predsednika, ki v beli majici in spodnjicah sedi v naslanjaču, v eni roki drži pločevinko piva, z drugo pa ženski dviguje hidžab in ji razkriva golo zadnjico. "O, prerok," je zapisano v oblačku, kar kaže na to, da se predsednik samo pretvarja, da je odločen zagovornik islama. Prah je dvignila tudi pločevinka piva, saj pitje alkohola pri muslimanih velja za prepovedano, Erdogan pa ga sicer že dolgo obsoja. Uredniki so karikaturo pospremili še z besedami, da "je Erdogan zasebno zelo zabaven".

Karikaturo je obsodil Ibrahim Kalin, tiskovni predstavnik turškega predsednika, ki je dejal, da satirični list ne spoštuje vere in svetih vrednot, ampak podpira zgolj nemoralo in vulgarnost. Nanje se je odzval tudi Erdogan: "Zdaj me tudi osebno napadajo preko karikature. Po vseh teh letih želijo znova sprožiti križarske vojne. Smo narod, ki tako kot svoje spoštuje tudi vrednote drugih religij. Tukaj napadajo naše vrednote."

V soboto je Erdogan dejal, da Macron potrebuje pregled duševnega zdravja, potem ko je francoski predsednik kritiziral islam in napovedal njegovo regulacijo. V odgovor je Pariz v nedeljo odpoklical veleposlanika iz Ankare, Erdogan pa je v ponedeljek pozval k bojkotu francoskih izdelkov. Turški vodja je nedavno tudi ostro kritiziral francoskega predsednika, ki je Samuela Patyja, učitelja geografije in zgodovine, ki ga je obglavil čečenski skrajnež, imenoval za narodnega heroja in se zavzel za svobodo govora, s katerim je javno podprl ustvarjalce pri Charlieju Hebdoju, spomnil pa je tudi na tiste, ki so jih islamski skrajneži ubili zaradi objave karikature preroka Mohameda.

Macron je na spominski slovesti učitelja še obljubil razpad islamističnih organizacij v državi, zaradi njegovega stališča pa so v zadnjih dneh v več muslimanskih državah potekali protesti proti Franciji in njenemu predsedniku. Učitelja geografije in zgodovine je 16. oktobra Abdulah Abujezidovičumoril zato, ker je ta svojim učencem pokazal karikature islamskega preroka Mohameda.

icon-expand Bojkot francoskih izdelkov v Jemnu. FOTO: AP