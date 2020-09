Charlie Hebdo objavil karikature preroka Mohameda, ki so bile izgovor za napad

Francoski satirični časopis Charlie Hebdo je znova objavil karikature preroka Mohameda, ki so islamskim skrajnežem služile kot opravičilo za smrtonosni teroristični napad 7. januarja 2015. Časopis je kontroverzne karikature poobjavil pred pričetkom sojenja 14 osebam, ki so dvojici napadalcev pomagale izvršiti napad na uredništvo, v katerem je umrlo 12 ljudi, vključno s slavnimi karikaturisti. V napadih v Parizu, ki so se zvrstili sledeče dni, pa je umrlo še pet oseb.

Francoski satirični tednik Charlie Hebdo, ki je bil leta 2015 tarča krvavega napada islamskih teroristov, je znova objavil sporne karikature preroka Mohameda, s čimer bo obeležil začetek sojenja domnevnim sostorilcem v napadu. Na naslovnici tokratne izdaje časopisa Charlie Hebdo je tako 12 karikatur muslimanskega preroka, ki so bile prvotno objevljenje v danskem časopisu Jyllands Posten. Ena od karikatur prikazuje preroka, ki ima na glavi namesto turbana bombo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Potrebovali smo dober razlog, ki prispeva k razpravi' Naslov tokratne izdaje se glasi "Tout ça pour ça", kar v prevodu pomeni "Vse zaradi tega". V uredniškem uvodniku navajajo, da so jih po smrtonosnem napadu leta 2015 bralci pogosto prosili za objavo karikatur preroka. "Doslej smo to vedno zavrnili. Ne zato, ker bi bilo prepovedano - zakon nam to namreč dovoljuje, pač pa zato, ker smo za to potrebovali dober razlog. Razlog, ki je smiseln in ki prispeva k razpravi," piše v uvvodniku. "Objava teh karikatur v tednu sojenja za teroristični napad januarja 2015 pa se nam je zdela nujna," navajajo novinarji Charlie Hebdoja. "Nikoli se ne bomo uklonili. Nikoli ne bomo odnehali," je še v uvodniku v številki, ki bo sicer uradno v tiskani različici izšla šele jutri, zapisal direktor Laurent Sourisseau."Sovraštvo, ki nas je udarilo, je še vedno tu in od leta 2015 si je vzelo čas, da je mutiralo, spremenilo videz, postalo neopazno in potiho nadaljuje svojo neusmiljeno križarsko vojno," je dodal.

icon-expand Sodna dvorana, kjer bo potekalo sojenje za napad na časnik Charlie Hebdo. FOTO: AP

Kaj se pričakuje na sojenju? Sojenje za pokol se pričenja v sredo. Na zatožni klopi se je znašlo 14 oseb, ki so nabavljale orožje in zagotavljale logistično podporo napadalcem na redakcijo francoskega časopisa in kasneje napadalcem na judovsko trgovino in policista v Parizu. Trojici obtoženih, ki naj bi pobegnili v Sirijo oziroma Irak, se sodi v odsotnosti. Francoski mediji poročajo, da naj bi pričali tudi ljudje, ki so preživeli krvavi napad. Sojenje bi se moralo začeti že marca, a je bilo preloženo zaradi pandemije novega koronavirusa. Trajalo bo predvidoma do novembra.

Na naslovnici najnovejše številke Charlie Hebdoja bo več kot deset karikatur, ki jih je leta 2005 prvi objavil danski časnik Jyllands-Posten, leto kasneje pa jih je objavil tudi francoski tednik. Objava je sprožila ogorčenje in nemire v muslimanskem svetu.Na sredini naslovnice bo karikatura preroka Mohameda, ki jo je narisal karikaturist Jean Cabut, znan pod vzdevkom Cabu, ki je bil ubit v pokolu.