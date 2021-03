Charlie Hebdo tarča kritik zaradi karikature Meghan in britanske kraljice

No, pri kontroverzni francoski satirični reviji Charlie Hebdo so ustvarjalci to podobo prenesli na britanski dvor. Po odmevnem pogovoru Meghan Markle in princa Harryja z Oprah Winfrey , v katerem sta spregovorila tudi o rasizmu na kraljevem dvoru, so namreč ustvarjalci francoske revije svojo zadnjo naslovnico "okrasili" s karikaturo kraljice Elizabete II. , ki s kolenom na vratu ob tla pritiska Meghan. Karikaturo je pospremil napis: "Zakaj je Meghan zapustila Buckinghamsko palačo". V oblačku, ki prihaja iz njenih ust pa je zapisano: "Ker nisem več mogla dihati."

Karikatura je požela ostre kritike, mnogi pa jo vidijo kot žaljivo za vse vpletene strani. "To je narobe na vseh nivojih," je dejala Halima Begum, izvršna direktorica britanskega think-tanka Runnymede Trust, ki se zavzema za rasno enakopravnost. "Kraljica kot morilka Georgea Floyda lomi Meghanin vrat? Meghan pravi, da ne more dihati? To ne premika meja, ne nasmeje nikogar in ne naslavlja rasizma. Zmanjšuje pomen teh težav in žali, na vseh nivojih," je Begumova zapisala v tvitu.

Meghan je v pogovoru z Oprah povedala, da so se v času, ko je pod srcem nosila Archieja, v palači večkrat pojavljale pripombe, češ kakšnega otroka bo rodila. Nekatere člane družine naj bi skrbelo, da otrok ne bo svetlopolt. Meghan je namreč mulatka, njena mama je temnopolta, oče pa svetlopolt. Vendar pa sta tako Meghan kot Harry v intervjuju večkrat poudarila, da teh komentarjev ni izrekla kraljica Elizabeta II. Dejala sta, da je bila kraljica do njiju vedno razumevajoča in pozorna, in sta o njej tudi sicer govorila z veliko mero spoštovanja in ljubezni.