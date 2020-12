Napad na Charlie Hebdo: 14 osumljenih spoznanih za krive

Mnogi v Franciji upajo, da bo konec tega sodnega postopka prinesel nekakšno zadoščenje in zaprtje tragičnega poglavja v boju proti terorizmu.

Teoristični napad v poslopju satiričnega tednika Charlie Hebdo se je zgodil januarja 2015 potem, ko je revija objavila karikature preroka Mohameda. U napadu je umrlo 12 ljudi. Izvedla sta ga brata Said in Cherif Kouachi. Amedyja Coulibalypa je dan potem napadel judovsko trgovino in v njej ubil pet ljudi. Vsi trije napadalci so umrli pod streli policije.