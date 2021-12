Chauvin priznal krivdo za kršenje državljanskih pravic pri aretaciji Georgea Floyda

Mesece po tem, ko je bil za umor temnopoltega Georgea Floyda obsojen na zaporno kazen 22 let in pol, je nekdanji policist iz Minneapolisa Derek Chauvin na zveznem sodišču priznal krivdo za kršenje Floydovih državljanskih pravic po zvezni zakonodaji. V ločeni zadevi je medtem tudi priznal, da je leta 2017 mladoletniku odvzel pravice. Po zvezni zakonodaji mu zdaj grozi do 25 let zapora.

Smrt Georgea Floyda, ki je maja 2020 umrl med aretacijo, je v ZDA sprožila množične proteste. Nekdanji ameriški policist Derek Chauvin se je zdaj osebno pojavil na zveznem sodišču in se pritožil na izrečeno kazen, zveznim tožilcem pa je priznal, da je pri aretaciji res uporabil prekomerno silo in Floydu s tem kršil državljanske pravice. Chauvin je krivdo priznal tudi v ločeni zadevi, v kateri je bil obtožen, da je leta 2017 14-letniku odvzel pravice. To je priznal že leta 2017, vendar je takrat ostal na položaju. Kot del sporazuma o priznanju krivde so tožilci zahtevali, da nekdanjega policista obsodijo na 25 let zapora. To naj bi odslužil istočasno s trenutno obsodbo zaradi Floydove smrti, poroča CNN. Sodnik okrožnega sodišča Paul Magnuson sicer še ni določil datuma za izrek sodbe o Chauvinu. Bo pa moral Chauvin po zakonu Minnesote zdaj odslužiti dve tretjini svoje kazni oz. 15 let, preden bo upravičen do nadzorovane izpustitve. Policisti, soobtoženi kršitve državljanskih pravic Georgea Floyda, so se izrekli za nedolžne Na sojenje na podlagi državnih obtožb o sodelovanju pri Floydovi smrti čakajo še trije drugi uradniki, ki so se že izrekli za nedolžne. Sojenje je načrtovano za marec 2022. V Združenih državah so zakoni proti kršenju državljanskih pravic zaradi zgodovine rasizma značilni predvsem za jug ZDA, kjer so državna in lokalna sodišča belopolte državljane sproti oproščala nasilja nad temnopoltimi. V odmevnih primerih, ko se morilcem ni zgodilo nič, je nato v imenu pravice vskočilo zvezno pravosodno ministrstvo z obtožnico o kršenju državljanskih pravic. Te kršitve prinašajo visoke zaporne kazni.